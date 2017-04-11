Овечкин, Малкин и Бобровский начинают поход за Кубком Стэнли

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«Вашингтон Кэпиталз» (C1) — «Торонто Мэйпл Лифс» (WC2).

Второй подряд чемпионский сезон «Вашингтона» в регулярном чемпионате получился очень убедительным. Команда Барри Троца не просто стала лучшей командой лиги, но и выиграла чемпионат, выступая в, пожалуй, самом сложном дивизионе.

Ярким показателем силы Столичного дивизиона является выступление «Рейнджерс», которые, попав в плей-офф по wild card, набрали в чемпионате всего на очко меньше, чем «Монреаль», с которым они встретятся в первом раунде, как с победителем Атлантического дивизиона.

Но сейчас речь о противостоянии «Вашингтона» с «Торонто». «Кэпиталз» давным-давно штурмуют Кубок Стэнли и никак не могут к нему даже подобраться. Еще в 90-е годы команда, ведомая Петером Бондрой один раз дошла до финала, но уступила там во всех четырех встречах «Детройту».

В эпоху Александра Овечкина, а именно так войдет в историю клуба период карьеры российского капитана «столичных», команда из столицы США уже трижды брала «Президентс Трофи» за победу в регулярке, но ни разу не прошла пока в плей-офф дальше второго раунда.

Сейчас у «Кэпс» все для этого есть, но начать надо с серии против «Торонто», не обещающей легкой жизни.

Во-первых, «Мэйпл Лифс» тренирует признанный лучший специалист в мире Майк Бэбкок, выигрывавший Кубки Стэнли с «Анахаймом» и «Детройтом», а также приведший к победам на Олимпиаде и Кубке мира сборную Канады.

Собственно, его и пригласили в «Торонто», чтобы Бэбкок переломил неудачный период в истории «кленовых листьев». И главный тренер сразу же вывел команду в плей-офф — всего во второй раз за последние 12 лет.

Правда, глобальная задача Бэбкока куда серьезнее. 13-кратные обладатели Кубка Стэнли последний раз выигрывали трофей в 1967 году. Это был последний сезон Original Six, когда в НХЛ выступали только шесть клубов. Уже со следующего чемпионата НХЛ пополнилась еще четырьмя командами, после чего продолжала расширяться, а «Торонто» забыл дорогу к главному трофею.

Конечно, в качестве полноценного претендента на Кубок Стэнли уже в этом сезоне «кленовые листья» не рассматриваются хотя бы из-за своей молодости и неопытности. Но в этом и сила команды Бэбкока.

Всего во второй раз в истории НХЛ три новичка из одной команды смогли разменять рубеж в 60 набранных очков. Речь о Митче Марнере, Вильяме Нюландере и, конечно, Остоне Мэттьюсе, который подтвердил свой выбор под первым номером на драфте званием лучшего бомбардира сезона среди новичков и второго снайпера всей лиги (на пару с Никитой Кучеровым из «Тампы») с результатом в 40 заброшенных шайб.

Важнейшую роль в команде с ходу стал играть и российский защитник Никита Зайцев, который в своем первом же сезоне в лиге сумел преодолеть скептический настрой по отношению к себе со стороны Бэбкока и стал ключевым игроком ростера. Зайцев играл по 20 с лишним минут в среднем за матч и набрал 36 (4+32) очков.

Теперь в «Торонто» надеются, что травма, полученная хоккеистом в первом периоде последнего матча сезона против «Коламбуса», окажется не слишком серьезной, и он сыграет в серии с «Вашингтоном» с первой встречи.

В «Кэпс» в этом году произошла некоторая переоценка ценностей. Впервые за последние пять сезонов «Морис Ришар Трофи», приз лучшему снайперу сезона, не достался Александру Овечкину!

Более того, капитан и в своей-то команде лучший по голам очень условно: Овечкин разделил первенство с Ти Джеем Оши, также отличившимся 33 раза, только при этом российский нападающий отыграл все 82 встречи, а американский вингер принял участие только в 68 встречах.

Важным моментом здесь является фактор возраста Александра Великого, которому уже за 30, но и нельзя не отметить работу Троца.

Главный тренер «Вашингтона» стал давать ему меньше игрового времени в матчах регулярного сезона, хотя уровень игры капитана, если ориентироваться на продвинутую статистику, остался прежним.

Ови совершенно очевидно берегли к плей-офф, а отсутствие личных трофеев в этом сезоне бомбардиру наверняка компенсирует командный, если тактика окажется верной.

Овечкин, Оши, Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов, Марку Юханссон, мощнейшая линия защиты и Брэйден Холтби в воротах — столь серьезного состава у «Кэпиталз» не было, пожалуй, еще никогда. Никакой гарантии в Кубке это, конечно, не дает, но оптимизм болельщикам внушает.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Вашингтона» — 4−2.

«Питтсбург Пингвинз» (С2) — «Коламбус Блю Джекетс» (С3).

Противостояние второй и третьей команд Столичного дивизиона — одно из самых интригующих в первом раунде плей-офф в этом сезоне.

Обе эти команды практически до последнего претендовали на победу во всем чемпионате, но одних сгубило обилие травм, включая повреждение пропустившего концовку чемпионата Евгения Малкина, а другие откровенно бросили играть на финише сезона, выдав ужасающую для топ-команды серию из шести поражений.

Так что победа «Коламбуса» в последнем матче регулярки над «Торонто» — это глоток свежего воздуха для команды Джона Тортореллы, приятно удивившей всех в этом сезоне своим выступлением.

Но пора удивлений прошла уже довольно давно. Сейчас «Коламбус» воспринимают как мощный коллектив, способный пройти в Кубке Стэнли очень далеко.

Огромная заслуга в этом принадлежит, конечно же, российскому голкиперу «голубых мундиров» Сергею Бобровскому, который переживает лучшее время в своей карьере. В этом сезоне он одержал 41 победу в 63 проведенных встречах, 7 раз отыграл на ноль, имеет 93,1% отраженных бросков и 2,06 пропущенных в среднем за игру шайб.

Бобровский, наряду с Кэри Прайсом из «Монреаля», является главным кандидатом на «Везина Трофи», приз лучшему голкиперу сезона, и всерьез претендовал бы и на «Харт» (трофей самому ценному игроку лиги), если бы не выступление Сидни Кросби.

Капитан «Питтсбурга» выдал отменный сезон и во второй раз в карьере стал обладателем «Морис Ришара», забросив 44 шайбы. Скажи кто еще 9 месяцев назад, что Кросби станет лучшим снайпером лиги, и над этим человеком бы от души посмеялись.

А ведь хоккейная мудрость Кид Сида никуда не делась. Он раздает гениальные передачи, выигрывает вбрасывания и просто ведет команду за собой.

И команда своему капитану под стать. «Питтсбург» неспроста является действующим обладателем Кубка Стэнли. Учитывая, что к плей-офф возвращается в строй Евгений Малкин, набравший 72 (33+39) очка за 62 сыгранных встречи и показавший даже лучшую среднюю результативность, чем у Кросби, шансы «пингвинов» на защиту титула только возрастают.

А вот Крис Летанг не сыграет в плей-офф абсолютно точно, впрочем, к повреждениям и отсутствию «летучего» защитника с великолепными катанием и владением шайбы все уже давно привыкли.

Скорее всего, исход противостояния «Питтсбурга» и «Коламбуса» будет определяться по действиям голкиперов. Сможет ли Бобровский остановить атаку «пингвинов»? Покажет ли Мэтт Мюррей в своем второй плей-офф прошлогодний уровень?

Есть и еще один немаловажный фактор. Пожалуй, «Коламбус» — наименее удобная команда для Кросби, поскольку противостоять ему будет лучший сдерживающий силовой центрфорвард лиги Брэндон Дубински, отлично умеющий закрывать именно Кид Сида.

В четырех матчах сезона против «мундиров» Кросби набрал всего 3 (1+2) очка с показателем полезности -2, в то время как на счету Дубински в этих играх было 6 (3+3) баллов при полезности +2.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Питтсбурга» — 4−3.

«Монреаль Канадиенз» (А1) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (WC1).

О некоторых нюансах противостояния «Монреаля» и «Рейнджерс» вы уже знаете. Голкипер «Канадиенз» Прайс провел очередной замечательный сезон, подтвердив реноме лучшего канадского стража ворот, записав на свой счет 42 победы, 9 «сухарей», 92,5% отраженных бросков и 2,07 пропущенных в среднем за игру голов.

Ну, а нью-йоркские «рейнджеры», которые вышли в плей-офф только по wild card, выступай они не в Столичном дивизионе, а в Атлантическом, боролись бы за преимущество своей площадки в первом раунде.

Собственно, попадание именно на в «атлантическую» часть сетки пле-офф на Востоке для подопечных Алена Виньо очень даже положительный фактор.

Конечно, отсутствие в их части сетки «Вашингтона», «Питтсбурга» и «Коламбуса» ничего «синерубашечникам» не гарантирует, тем более что против «Монреаля» за три игры регулярного чемпионата они взяли только одно очко, и все же шансы «Рейнджерс» в этой части сетки повышаются.

У «Рейнджерс» отличная ситуация с травмированными — Антти Раанта все равно был бы только дублером Хенрика Лундквиста на последнем рубеже, а без Яспера Фаста атака команды как-нибудь обойдется.

Эта серия вообще обещает нам сражение наступательной стратегии против отличных оборонительных порядков: «Рейнджерс» закончили сезон с четвертым результатом по голам, в то время как «Канадиенз» стали третьей командой НХЛ по игре в обороне.

Сразу семь хоккеистов нью-йоркской команды набрали от 40 очков и выше, а еще троим не хватило до этой отметки не более трех баллов.

Мог бы выбить 40 и российский новичок «рейнджеров» Павел Бучневич, если бы имел больше тренерского доверия и не травмировался по ходу сезона. А так, экс-форвард «Северстали» и СКА отыграл ровно в половине матчей сезона и набрал 20 (8+12) очков.

В «Монреале» российский легион играл куда большую роль. Вернувшийся в НХЛ Александр Радулов развеял все сомнения в правильности хода руководства «хабов», подписавшего летом с ним контракт, забросив несколько важнейших шайб и набрав за сезон 54 (18+36) очка в 76 сыгранных поединках.

Здорово, несмотря на возраст, смотрелся защитник-ветеран Андрей Марков, продолжал размазывать соперников по бортам сверхжесткий Алексей Емелин — один из самых ненавистных для оппонентов защитников лиги, — а Никита Нестеров, выменянный по ходу сезона у «Тампы», также внес свой вклад в успехи команды Клода Жюльена.

Потеря Емелина в концовке чемпионата может серьезно ударить по перспективам канадской команды в этой серии, потому что как минимум первую встречу противостояния россиянин пропустит. Хорошо еще, что также выбывший в конце регулярки Ши Уэбер должен начать плей-офф в активном ростере.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Рейнджерс» — 4−3.

«Оттава Сенаторз» (А2) — «Бостон Брюинз» (А3).

Сложнее всего, пожалуй, оценивать расклады в серии между «Оттавой» и «Бостоном». С одной стороны, концовка сезона «Сенаторз» явно не удалась, в то время как «Брюинз» были на финише чемпионата практически неудержимы, благодаря чему не только сбросили с плеч «Тампу», но и успели обойти в Атлантическом дивизионе «Торонто».

С другой, «Оттава» выиграла все четыре встречи регулярного сезона у «медведей», позволив тем набрать только одно очко в матче против себя в самой последней.

Клубное руководство «сенаторов» было агрессивно на дедлайне, и приобретения Алекса Берроуза и Виктора Сталберга вполне себя оправдывают.

Серьезные опасения в столице Канады вызывали повреждения ведущих защитников Эрика Карлссона и Марка Мето, которому Сидни Кросби в буквальном смысле оторвал часть пальца на руке, но оба они должны вернуться уже к первому поединку серии с «Брюинз».

А вот у команды из Новой Англии с составом проблем хватает. Если без форвардов Ноэля Аккьяри и Джимми Хэйеса, набравших в регулярке по 5 (2+3) очков каждый, «Брюинз» должны справиться, то повреждения защитников Брэндона Карло, сыгравшего во всех матчах сезона, и Тори Крюга, пропустившего одну встречу регулярного чемпионата, — действительно неприятный фактор.

Более того, Крюг, по всей видимости, вообще не выйдет на лед в серии с «Оттавой», так что тренерскому штабу придется искать варианты, как залатать брешь после потери защитника сборной США.

Кроме того, приболел в конце чемпионата российский голкипер Антон Худобин, набравший отменную форму. Он, правда, должен быть готов к первой игре серии, но все равно в команде ставка на последнем рубеже делается на финна Тукку Раска.

И этот момент является самым, пожалуй, неоднозначным и спорным в работе Брюса Кэссиди, сменившего по ходу сезона на тренерском посту уволенного Жюльена.

Многие сомневаются в том, что Раску хватит надежности в плей-офф, припоминая финну ошибки по ходу регулярного сезона и в решающие моменты кубковых серий в последние годы. Впрочем, если смотреть общую статистику, то она у Раска лучше, другое дело, что из своих семи побед за чемпионат Худобин одержал шесть в последних шести выходах на лед в качестве стартера.

Интересная ситуация сложилась на последнем рубеже и у «Сенаторз», где Майк Кондон отыграл на матч больше, чем основной страж ворот команды ветеран Крэйг Андерсон. И хотя по статистике Андерсон был по сезону получше, Кондон мощно провел концовку чемпионата, пока его коллега лечился, и находится в, возможно, лучшей игровой форме.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Оттавы» — 4−2.