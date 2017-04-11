Выиграет ли Овечкин Кубок Стэнли? Шансы россиян на победу в плей-офф НХЛ
Сможет ли Евгений Малкин взять третий Кубок Стэнли в своей карьере, а Александр Овечкин — впервые прикоснуться к серебряной чаше?
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Близится старт очередного розыгрыша Кубка Стэнли. В 9 из 16 команд, попавших в
н. Евгений Малкин («Питтсбург»).
Вероятность победы — 6 баллов из 10.
«Питтсбург» наряду с «Чикаго» считается одним из главных претендентов на трофей. Команда Майка Салливана не слишком сильно изменилась по сравнению с прошлым чемпионским сезоном, до последнего сохраняла шансы на победу в дивизионе и конференции, и в противостоянии первого раунда с «Коламбусом» завоевала преимущество своего льда. «С “Коламбусом” нас ждёт очень жёсткая, физическая серия. Посмотрите, как мы непросто играли с ними в нынешнем регулярном чемпионате. Игры были жёсткими, было много эмоций, был очень интенсивный хоккей. А в
С одной стороны, персонально для Малкина жёсткая игра — именно то, что нужно. Евгений не боится силовой борьбы, умело пользуется своими габаритами, а уж кубкового опыта у 71-го номера «Питтсбурга» наберётся едва ли не больше, чем у всего «Коламбуса» вместе взятого. С другой стороны, различные травмы «украли» у Малкина 20 матчей регулярного чемпионата. Повреждение плеча,
Первые пару матчей Малкину потребуются для того, чтобы снять «ржавчину» после травму и войти в нужный ритм, но если проблем со здоровьем не возникнет, то «Питтсбург» имеет очень неплохие шансы на повторение прошлогоднего успеха. В случае победы над «Блю Джекетс» «пингвины» обретут необходимую уверенность в своих силах. Ну, а если Малкин и Кросби будут надёжно прикрыты соперниками, то высокое качество питтсбургских «звеньев поддержки» было наглядно продемонстрировано в прошлом году, когда главными героями
н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов, з. Дмитрий Орлов (все — «Вашингтон»).
Вероятность победы — 5 баллов из 10.
Слова о том, что Овечкин и компания никогда не проходили дальше второго раунда
Сам Овечкин нынешний регулярный чемпионат провёл в режиме разумной экономии сил. В дело была пущена специальная задумка главного тренера «столичных» Барри Тротца, который в некоторых матчах сокращал игровое время Александра аж до 14 минут: целью этой меры было «придержать» россиянина и сохранить его свежим, полным эмоций и желания к самому главному этапу сезона. Даже приведя регулярный чемпионат в жертву, «Вашингтон» не прошёл мимо очередного «Президент Трофи», а сам Овечкин закончил «регулярку» в числе 15 лучших по набранным очкам.
В первом раунде у «Вашингтона» вполне проходимый соперник — молодой и неопытный «Торонто», для которого попадание в
н. Артемий Панарин, Артём Анисимов (оба — «Чикаго»).
Вероятность победы — 4 балла из 10.
«Чикаго» часто упоминается в одном ряду с «Питтсбургом», когда речь идёт о главных фаворитах Кубка Стэнли-2017. «Чёрные ястребы» до1срочно выиграли Западную конференцию, и всё необходимо для успешного выступления у них есть: и надёжный голкипер Кроуфорд, и приличная глубина состава, и наличие боевых ветеранов, и лидеры среди защитников. Связка Панарина и Патрика Кейна в этом году выглядела чуть менее ярко, чем в прошлом сезоне, но оба форварда выступили на очень высоком уровне: Кейн набрал 89 баллов и разделил с Кросби второе место в списке бомбардиров, а Панарин едва не ворвался в десятку лучших, установив новый персональный снайперский рекорд.
Анисимов, очень неплохо отыгравший первые полтора месяца «регулярки», затем сосредоточился на привычных для себя диспетчерских функциях и очень часто подстраховывал Кейна и Панарина, выходя с ними в одной тройке. Артём на 1 балл превзошёл предыдущее личное достижение по набранным очкам, но
По всем предварительным раскладам, «Чикаго» должен дойти минимум до финала конференции.
н. Владимир Тарасенко, н. Иван Барбашев, н. Наиль Якупов (все — «Сент-Луис»).
Вероятность победы — 3 балла из 10.
Трудная середина сезона, когда «блюзмены» рисковали выпасть из кубковой восьмёрки, потребовала от «Сент-Луиса» полного напряжения сил. Место в
Тарасенко улучшил персональное достижение по набранным очкам, и был близок к тому, чтобы второй год подряд добраться до отметки в 40 голов. К его бомбардирским и лидерским качествам не может быть никаких вопросов, но общий уровень «Сент-Луиса» по сравнению с прошлым сезоном, когда был пройден барьер первого раунда, выглядит чуть ниже. Новичок Барбашёв смог закрепиться в составе, что уже очень неплохо, а перспективы Наиля Якупова выглядят несколько туманными. Пять последних матчей он пропустил
н. Александр Радулов, з. Андрей Марков, з. Алексей Емелин, з. Никита Нестеров (все — «Монреаль»).
Вероятность победы — 3 балла из 10.
«Канадцы» выиграли Атлантический дивизион, но произошло это не без своеобразной помощи «Оттавы», «Бостона» и «Тампы», которые играли крайне нестабильно, и не оказали «Монреалю» должного уровня конкуренции. В первом раунде Радулову и компании предстоит сражаться с «Рейнджерс», который занял первую строчку, дающую «уайлд-кард», но и здесь болельщикам «хабов» не стоит обольщаться. «Рейнджеры» набрали больше 100 очков и по этому показателю являются четвёртой командой Восточной конференции, так что силы в этом противостоянии будут примерно равными. Главной интригой этой серии будет противостояние вратарей Кэри Прайса и Хенрика Лундвиста, а что касается российских легионеров «Монреаля», то они могут выйти на первые роли при определённых условиях.
Радулов в двух матчах с «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата не набрал ни одного очка, и оборона ньюйоркцев во главе с Макдоной и Жирарди наверняка будет присматривать за Тасманским Дьяволом в оба. Марков традиционно опасен при розыгрыше большинства, но предоставят ли «синерубашечники» соперникам возможность разыгрывать преимущество — большой вопрос: в регулярном чемпионате «Рейнджерс» занял третье место по количеству штрафного времени (лишь 7:13 в среднем за матч). Емелин наверняка отметится попытками «залезть под кожу», а что касается Нестерова, то у него не так много возможностей внести заметный вклад в игру команды. Даже если «Монреаль» сможет пройти барьер первого раунда, это потребует от «канадцев» полного напряжения сил, и дальнейший кубковый путь окажется ещё более непростым.
в. Сергей Бобровский («Коламбус»).
Вероятность победы — 2 балла из 10.
«Коламбус» по праву заслужил титул главного открытия нынешнего сезона, поразив болельщиков и длительной победной серией, и многочисленными «сухарями» Бобровского. Однако на чудесное продолжение этой сказки в рамках
н. Павел Бучневич («Рейнджерс»), з. Никита Зайцев («Торонто»), в. Антон Худобин («Бостон»).
Вероятность победы — 1 балл из 10.
Для команд Зайцева и Худобина само попадание в
Бучневич, очень неплохо игравший в первой половине сезона, ближе к окончанию «регулярки» несколько утратил темп, что вполне объяснимо его молодостью и статусом новичка. За последние 10 матчей он трижды оставался в запасе, и в
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