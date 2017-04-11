Журналист: «Виннипег» отказался выменять Флёри, поэтому и не вышел в плей-офф

Журналист порассуждал и о трансферной политике клуба как таковой.



«Эксперимент “Виннипега” с вратарями стоил ему много матчей. Павелеца стоило вызвать в основу раньше. Чевелдэйофф, по моим источникам, отказался отдавать пик во втором раунде драфта за Марка-Андре Флёри перед Рождеством. Поэтому “Джетс” и не вышли в плей-офф. Я уважаю Кевина, но иногда Шеви не любит делать смелые ходы. Ему надо достать кошелёк и заключить сделку. Драфт-пик во втором раунде за Флёри — я вас умоляю.



Нельзя пригласить никого в команду, пока ты не расскажешь о философии клуба, какие у него цели. Я понимаю, что у Флёри есть этот пункт в контракте. Но он мог бы сказать: “У Флёри ещё два года по контракту. Мы добавим ещё год, и он согласится”. Кевин много чего мог предложить. С Флёри “Виннипег” был бы там, где и хотел.



Когда я смотрю на Джейка Троубу, я говорю себе: этого парня надо сделать первым защитником в команде, он очень хорош. Главное — убрать от него этого агента Оверхардта. “Виннипег” — хорошая команда, они взяли на драфте и развили хороших игроков. Но нельзя играть без вратаря. Надо найти такого, который поможет побеждать.



Джим Рутерфорд мог сказать Флёри: “Виннипег” договорился со мной, у нас с ним соглашение. В реальности до этого не дошло. А так вторым шагом были бы слова Рутерфорда: “О’кей, Кевин, я поговорил с Марком-Андре, у вас два дня, чтобы убедить Флёри и его агента”. Потом Чевелдэйофф и Рутерфорд решали бы вопрос о компенсации. Но для “Виннипега” драфт-пик второго раунда оказался слишком высокой ценой. А жаль, по-моему, это был бы отличный обмен. Но “Джетс” отказались. Флёри 32 года, так что, наверное, он будет в порядке до 35. Можно было предложить ему контракт ещё на три года. Конечно, официально это можно сделать только за год до конца срока нынешнего соглашения. Но предварительно договориться об этом можно и сейчас», — сказал Уоттерс в эфире радио TSN 1290.