Журналист: «Виннипег» отказался выменять Флёри, поэтому и не вышел в плей-офф
Бывший агент и радиоведущий Билл Уоттерс поделился сведениями, что «Виннипег Джетс» отказался от перспективной сделки по ходу сезона.
Журналист порассуждал и о трансферной политике клуба как таковой.
«Эксперимент “Виннипега” с вратарями стоил ему много матчей. Павелеца стоило вызвать в основу раньше. Чевелдэйофф, по моим источникам, отказался отдавать пик во втором раунде драфта за
Нельзя пригласить никого в команду, пока ты не расскажешь о философии клуба, какие у него цели. Я понимаю, что у Флёри есть этот пункт в контракте. Но он мог бы сказать: “У Флёри ещё два года по контракту. Мы добавим ещё год, и он согласится”. Кевин много чего мог предложить. С Флёри “Виннипег” был бы там, где и хотел.
Когда я смотрю на Джейка Троубу, я говорю себе: этого парня надо сделать первым защитником в команде, он очень хорош. Главное — убрать от него этого агента Оверхардта. “Виннипег” — хорошая команда, они взяли на драфте и развили хороших игроков. Но нельзя играть без вратаря. Надо найти такого, который поможет побеждать.
Джим Рутерфорд мог сказать Флёри: “Виннипег” договорился со мной, у нас с ним соглашение. В реальности до этого не дошло. А так вторым шагом были бы слова Рутерфорда: “О’кей, Кевин, я поговорил с
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