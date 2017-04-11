«Эдмонтон» установил новый рекорд клуба по числу домашних побед подряд

«Нефтяники» впервые с 2006 года попали в плей-офф, впервые за десятки лет преодолели отметку в 100 набранных очков.



Кроме того, «Эдмонтон» в концовке регулярного чемпионата на своём льду выиграл 9 матчей подряд. Это новый клубный рекорд. К тому же лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид — лучший бомбардир «регулярки» и один из претендентов на приз самому ценному игроку сезона.