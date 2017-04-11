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11 апреля 2017, 11:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Эдмонтон» установил новый рекорд клуба по числу домашних побед подряд

Сезон-2016/17 стал самым удачным для «Эдмонтон Ойлерз» с тех пор, как команда пробилась в финал розыгрыша Кубка Стэнли в 2006 году.

«Нефтяники» впервые с 2006 года попали в плей-офф, впервые за десятки лет преодолели отметку в 100 набранных очков.

Кроме того, «Эдмонтон» в концовке регулярного чемпионата на своём льду выиграл 9 матчей подряд. Это новый клубный рекорд. К тому же лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид — лучший бомбардир «регулярки» и один из претендентов на приз самому ценному игроку сезона.

Эдмонтон Ойлерз
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