Хоккеисты забили по 17 голов. Кучерову для этого потребовалось 74 матча, Шенну — 79, Овечкину — 82.



Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём стал лидером по числу набранных очков в большинстве (35). Следом за ним идут защитник «Тампы» Виктор Хедман (33) и нападающий Кучеров (32).