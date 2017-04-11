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11 апреля 2017, 11:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кучеров, Овечкин, Шенн — на 1-м месте по числу голов в большинстве в «регулярке»

Нападающие Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Брэйден Шенн из «Филадельфия Флайерз» стали лучшими по числу заброшенных шайб в большинстве в регулярном чемпионате НХЛ.

Хоккеисты забили по 17 голов. Кучерову для этого потребовалось 74 матча, Шенну — 79, Овечкину — 82.

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём стал лидером по числу набранных очков в большинстве (35). Следом за ним идут защитник «Тампы» Виктор Хедман (33) и нападающий Кучеров (32).

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