Гальченюк тренировался в 4-м звене «Монреаля», ранее при Жюльене он был в 1-м

Жюльен переместил Алекса Гальченюка в первое звено, где он играл с Максом Пачьоретти и Александром Радуловым. Гальченюк был недоволен местом в третьем звене при прежнем главном тренере Мишеле Террьене.



«По моему мнению, важно не то, с кем вы играете, а то, как вы играете. Нам нужно забивать со всех линий, и он может обеспечить это в четвёртом звене. Наша основная цель — голы со всех линий. Прямо сейчас у меня есть прекрасный баланс. Мы не думаем об индивидуальных заслугах, мы беспокоимся о том, как мы можем помочь команде. Это то, что мы должны делать в плей-офф», — сказал главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен.