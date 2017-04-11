Владимир Тарасенко: Мы хотим пройти в плей-офф до конца. Верим в Кубок Стэнли

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«НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ»

Владимир Тарасенко давал интервью после матча с «Колорадо», в котором забил победный гол (3:2). Жаль, что не удалось второй сезон подряд забросить 40 шайб — можно было бы повторить достижение Бретта Халла двадцатилетней давности. Но кто об этом вспомнит через пару месяцев, если «Сент-Луис» выстрелит в плей-офф?

— Понятно, что все хотели бы начать серию плей-офф у себя дома. «Сент-Луис» первые два матча первого раунда против «Миннесоты» проведет в гостях. Возникает ли из-за этого какая-то проблема? — Мне все равно, где играть. Да, болельщики могут помочь другой команде дома. Но если ты возьмешь одну игру у них в гостях, то сам получаешь преимущество в серии. Легче уже будет нам, а им — тяжелее. Поэтому мы не смотрим, где мы играем, а верим друг в друга. Мы уже сосредоточились на том, чтобы взять эту серию у «Миннесоты».

— В середине сезона был момент, когда показалось — «Сент-Луис» вообще не попадет в плей-офф. Ситуация изменилась только из-за смены тренера или было что-то еще? — Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что знаю, о чем вы пытаетесь спросить. Да, мы поменяли тренера. Да, Майк делает хорошую работу. Но оба тренера — Кен Хичкок и Майк Йео — хорошо подготовили нас к плей-офф.

— Я не имел в виду даже не тренера, а изменившийся стиль команды. — Вам легче сказать насчет нашего стиля игры. Вы смотрите со стороны, с трибуны — вам это видеть проще.

— В чем самая большая разница между матчами регулярного чемпионата и плей-офф? — В том, что одна ошибка может решить исход игры и всей серии. Поэтому время очень важное и трудное. Но и очень веселое, им надо наслаждаться. Для этого мы играем в хоккей.

— В прошлом сезоне «Сент-Луис» выступал так здорово, что дошел до финала Западной конференции. Чему вас научили те матчи плей-офф? — Первое — некогда не сдаваться. Второе — если ты можешь закончить серию дома, не дотягивая до седьмого матча — это надо делать. А не ехать на решающий поединок в гости к сопернику. Это очень большой опыт, который сейчас нам поможет.

— Что вы скажете о «Миннесоте»? Оцените эту команду как соперника. — Вы знаете, сейчас у нас один день отдыха. Но мы все равно помним, как проиграли им серию два года назад (2−4 в первом раунде). Вдаваться в подробности не буду. Но мы к «Миннесоте» готовы.

Чего нужно избежать? В первую очередь, не надо допускать ошибки в обороне. Там очень хорошее нападение, которое здорово реализует моменты. Вообще нам дадут еще указания по «Уайлд». Мы доверяем тренерам. Надо выполнять установку и верить, что она сработает.

«Я ДОЛЖЕН ИГРАТЬ ЛУЧШЕ»

— Обидно было не забить 40-й гол в чемпионате?

Цитата — Каждый игрок думает о своей статистике… А своим сезоном я не очень доволен. Должен играть намного лучше.

Главное — есть понятие, над чем работать следующим летом, что улучшать и как проводить отпуск, чтобы играть еще лучше.

— Чем именно не довольны?

— Теми спадами, которые у меня происходили. Но сейчас начинается плей-офф. Надо все не очень хорошее забыть, сделать выводы из прошлых серий — и отлично играть.

— Вам удобно выступать в тройке с Иваном Барбашевым?

— Мы вместе с Ваней уже матчей пять провели. Хороший форвард, очень умный. Видит площадку, не жадничает, отдает передачи. Здорово, что русский парень закрепился в «Блюз» и будет играть с нами в плей-офф.

— Как вы будете готовить себя на серию с «Миннесотой»? Собираетесь делать что-то особенное?

— У нас есть день отдыха. Потом — день с тренировкой, и полет. Особо планов никаких нет. Послушаю, что скажут тренеры. Может, нам раздадут буклеты по «Миннесоте»… Да что думать? Надо выходить и побеждать. Наша задача в этом году — пройти плей-офф до конца….

— Желаю вам удачи, берите Кубок Стэнли.

— Мы тоже в это верим.