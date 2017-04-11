Владимир Тарасенко: Мы хотим пройти в плей-офф до конца. Верим в Кубок Стэнли
Один из лучших снайперов лиги Владимир Тарасенко дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в
Сент-Луисе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ»
Владимир Тарасенко давал интервью после матча с «Колорадо», в котором забил победный гол (3:2). Жаль, что не удалось второй сезон подряд забросить 40 шайб — можно было бы повторить достижение Бретта Халла двадцатилетней давности. Но кто об этом вспомнит через пару месяцев, если «Сент-Луис» выстрелит в
— Понятно, что все хотели бы начать серию
— В середине сезона был момент, когда показалось — «Сент-Луис» вообще не попадет в
— Я не имел в виду даже не тренера, а изменившийся стиль команды. — Вам легче сказать насчет нашего стиля игры. Вы смотрите со стороны, с трибуны — вам это видеть проще.
— В чем самая большая разница между матчами регулярного чемпионата и
— В прошлом сезоне «Сент-Луис» выступал так здорово, что дошел до финала Западной конференции. Чему вас научили те матчи
— Что вы скажете о «Миннесоте»? Оцените эту команду как соперника. — Вы знаете, сейчас у нас один день отдыха. Но мы все равно помним, как проиграли им серию два года назад (2−4 в первом раунде). Вдаваться в подробности не буду. Но мы к «Миннесоте» готовы.
Чего нужно избежать? В первую очередь, не надо допускать ошибки в обороне. Там очень хорошее нападение, которое здорово реализует моменты. Вообще нам дадут еще указания по «Уайлд». Мы доверяем тренерам. Надо выполнять установку и верить, что она сработает.
«Я ДОЛЖЕН ИГРАТЬ ЛУЧШЕ»
— Обидно было не забить 40-й гол в чемпионате?
Главное — есть понятие, над чем работать следующим летом, что улучшать и как проводить отпуск, чтобы играть еще лучше.
— Чем именно не довольны?
— Теми спадами, которые у меня происходили. Но сейчас начинается
— Вам удобно выступать в тройке с Иваном Барбашевым?
— Мы вместе с Ваней уже матчей пять провели. Хороший форвард, очень умный. Видит площадку, не жадничает, отдает передачи. Здорово, что русский парень закрепился в «Блюз» и будет играть с нами в
— Как вы будете готовить себя на серию с «Миннесотой»? Собираетесь делать
— У нас есть день отдыха. Потом — день с тренировкой, и полет. Особо планов никаких нет. Послушаю, что скажут тренеры. Может, нам раздадут буклеты по «Миннесоте»… Да что думать? Надо выходить и побеждать. Наша задача в этом году — пройти
— Желаю вам удачи, берите Кубок Стэнли.
— Мы тоже в это верим.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter