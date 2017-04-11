«Бостон»: Карло не сыграет в 1-м матче серии с «Оттавой», Круг — под вопросом
Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло пропустит первый матч серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз».
Карло получил травму верхней части тела в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» после столкновения с Александром Овечкиным.
Маловероятно, что участие в стартовом матче серии примет защитник Тори Круг, который получил травму в концовке регулярного чемпионата НХЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter