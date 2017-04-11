Карло получил травму верхней части тела в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» после столкновения с Александром Овечкиным.



Маловероятно, что участие в стартовом матче серии примет защитник Тори Круг, который получил травму в концовке регулярного чемпионата НХЛ.