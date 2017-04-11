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11 апреля 2017, 10:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон»: Карло не сыграет в 1-м матче серии с «Оттавой», Круг — под вопросом

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло пропустит первый матч серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз».

Карло получил травму верхней части тела в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» после столкновения с Александром Овечкиным.

Маловероятно, что участие в стартовом матче серии примет защитник Тори Круг, который получил травму в концовке регулярного чемпионата НХЛ.

Бостон Брюинз
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