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11 апреля 2017, 9:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Мэттьюс нанёс не менее одного броска в каждом из матчей «регулярки»

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, по итогам регулярного чемпионата НХЛ выигравший гонки снайперов и бомбардиров среди новичков, нанёс не менее одного броска в каждом из 82 матчей турнира.

19-летний американский хоккеист стал пятым с 2005 года игроком, кому удалось добиться этого вслед за Максом Пачьоретти (2015/16), Заком Паризе (2011/12), Джеффом Картером (2008/09) и Александром Овечкиным (2006/07). Если брать в расчёт только новичков, то Мэттьюс нанёс не менее одного броска в каждом из 82 матчей впервые после Теему Селянне (1992/93).

Торонто Мэйпл Ливз
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