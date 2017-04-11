Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» уволил генерального менеджера и главного тренера
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» объявил об отставке генерального менеджера и президента Дина Ломбарди, а также главного тренера команды Дэррила Саттера.
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Новым генеральным менеджером клуба стал известный в прошлом защитник и капитан команды Роб Блэйк. Люк Робитайл, также являющийся ветераном «Лос-Анджелеса» и членом Зала хоккейной славы, назначен на пост президента клуба.
Ломбарди занимал посты президента и генерального менеджера «Лос-Анджелеса» с 2006 года. За 11 сезонов правления Ломбарди клуб шесть раз выходил в
Саттер был назначен главным тренером в 2011 году. Под его руководством «короли» провели 425 матчей в регулярных чемпионатах, в которых одержали 225 побед и потерпели 147 поражений, еще 53 матча клуб проиграл в овертаймах или по буллитам. Саттеру принадлежит рекорд по количеству побед во главе «Лос-Анджелеса».
В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/17 «Лос-Анджелес» занял 10-е место в Западной конференции и во второй раз за восемь лет не попал в плей- офф.
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