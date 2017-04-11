«Ванкувер» отправил российского хоккеиста Голдобина в АХЛ
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» Николай Голдобин отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Ютика Кометс». Об этом сообщает
пресс-служба «Ванкувера».
Голдобин был выменян у «Сан-Хосе» 1 марта. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 21-летний нападающий провел 14 матчей («Ванкувер» — 12, «Сан-Хосе» — 2), в которых набрал 3 очка (3+0) по системе «гол+пас». Всего за два сезона в НХЛ на счету россиянина 5 очков (4+1) в 23 матчах.
Российский форвард был выбран «Сан-Хосе» на драфте 2014 года в первом раунде под 27-м номером. В составе сборной России становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года.
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