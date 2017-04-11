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11 апреля 2017, 1:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Таварес: Я готов начать переговоры с «Айлендерс» по новому контракту

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес сообщил, что готов начать переговоры по новому контракту.

После сезона-2017/18 он может стать неограниченно свободным агентом, а 1 июля 2017 года продлить контракт.

«Я бы хотел решить этот вопрос как можно скорее. Но в то же время я понимаю, что это процесс, и другие ребята проходят через него. Не обязательно всё происходит в первый день, когда это можно сделать. Сейчас я просто высказался. Посмотрим, как всё получится. Я говорил и до, и во время сезона, что мне не надо беспокоиться, потому что время ещё не пришло. Сейчас этот момент приближается, и мы начнём процесс переговоров о новом контракте», — приводятся слова Тавареса на официальном сайте НХЛ.

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