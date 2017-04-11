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11 апреля 2017, 1:13 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Майк Йео: Соботка меня впечатлил

Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео высоко оценил нападающего Владимира Соботку.

Напомним, что чех смог отметиться заброшенной шайбой в первой же игре после возвращения в НХЛ.

— Соботка меня впечатлил, — приводит STL Today слова Йео. — Даже если не брать в расчет его шайбу, он выходил в разных звеньях, и, кажется, ему это не мешало. Я не хочу сказать, что установил для него низкую планку, но он не выходил на лед 11 дней, совершил перелет из Европы, а акклиматизация может быть непростой, не играл в Северной Америке несколько лет. Учитывая все эти факторы, он провел очень сильный матч. Можно было увидеть его хоккейное чутье, желание бороться, плюс ко всему он мастеровитый игрок.

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