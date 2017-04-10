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10 апреля 2017, 23:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа» рассчитывает заключить новые контракты с Друеном, Палатом и Джонсоном

Генеральный менеджера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал ситуацию с контрактами нападающих Тайлера Джонсона, Джонатана Друена и Ондржея Палата, которые 1 июля могут стать ограниченно свободными агентами.

«Рассчитываю, что этим летом мы сможем подписать новые контракты с Друеном, Палатом и Джонсоном», — цитирует Айзермана журналист Tampa Bay Times Джо Смит.

Друен стал третьим бомбардиром команды, набрав 53 (21+32) очка, за ним идёт Палат, в активе которого 52 (17+35) результативных балла, и Джонсон с 45 (19+26) очками.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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