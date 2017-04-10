Защитник Зият Пайгин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном»
«Эдмонтон Ойлерз» заключил двухлетний контракт новичка с защитником Зиятом Пайгиным.
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Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
22-летний защитник ранее выступал за «Ак Барс». В нынешнем регулярном чемпионате провёл всего 17 игр, отметившись 4 (1+3) результативными баллами при показателе полезности «-7» и 4 минутах штрафного времени. После завершения сезона в КХЛ он заключил контракт с
Пайгин был задрафтован «Ойлерз» в 2015 году под общим 209-м номером.
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