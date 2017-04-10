Защитник «Монреаля» Емелин пропустит первый матч серии плей-офф с «Рейнджерс»
Защитник «Монреаль Канадиенс» Алексей Емелин не сыграет в первом матче первого раунда
плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Россиянин получил травму нижней части тела в матче с «Баффало Сэйбрз» и пропустил последние две игры регулярного чемпионата. В текущем сезоне на счету Емелина 10 (2+8) очков в 76 матчах при показателе полезности «+1».
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