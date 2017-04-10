Первой звездой стал вратарь «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон. Он одержал три победы в четырёх матчах, отразив 94,3% бросков и пропуская в среднем 1,44 шайбы за игру, а также оформил «сухарь» в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).



Второй звездой стал защитник «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом, который стал лучшим бомбардиром недели, набрав 7 (0+7) очков в четырёх матчах, и помог своей команде одержать три победы.

Третьей звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэйден Пойнт, который набрал 6 (4+2) очков в четырёх матчах и помог своей команде одержать три победы.