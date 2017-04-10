Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29381661/
10 апреля 2017, 20:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

К. Андерсон, Клефбом и Пойнт — три звезды недели в НХЛ

НХЛ определила лучших игроков заключительной недели регулярного чемпионата.

Первой звездой стал вратарь «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон. Он одержал три победы в четырёх матчах, отразив 94,3% бросков и пропуская в среднем 1,44 шайбы за игру, а также оформил «сухарь» в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Второй звездой стал защитник «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом, который стал лучшим бомбардиром недели, набрав 7 (0+7) очков в четырёх матчах, и помог своей команде одержать три победы.
Третьей звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэйден Пойнт, который набрал 6 (4+2) очков в четырёх матчах и помог своей команде одержать три победы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!