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10 апреля 2017, 19:04 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Брент Бёрнс — главный претендент на «Норрис Трофи» по итогам сезона

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс является главным претендентом на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников и девятым по набранным очкам в лиге. На его счету 76 (29+47) результативных баллов в 82 матчах.

Голосование проводилось комиссией из 14 авторов официального сайта НХЛ по принципу: 5 баллов за первое место, 4 — за второе и т. д.
Бёрнс набрал 67 баллов, Эрик Карлссон — 54, Виктор Хедман — 32, Данкан Кит — 19, Райан Сутер — 14, Дрю Даути, Ши Уэбер, Дастин Бафлин, Андрей Марков, Сет Джонс, Роман Йози и Дуги Хэмилтон — менее 10 баллов.

Сан-Хосе Шаркс
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