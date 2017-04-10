Айкелу не хватило 0,01 очка, чтобы войти в 10-ку НХЛ и получить бонус в $ 2 млн

Об этом сообщает The Score.



В конце сезона Айкел стал по этому показателю 11-м в лиге, отстав от 10-го места на 0,01 очка. Его обошёл нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший в последнем матче «регулярки» два очка. В среднем Айкел набирал по 0,93 очка за матч, Драйзайтль — 0,94.