Айкелу не хватило 0,01 очка, чтобы войти в 10-ку НХЛ и получить бонус в $ 2 млн
Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел не получит бонус в $ 2 млн, который бы ему выплатили, если бы он завершил регулярный чемпионат в первой десятке по среднему количеству набранных очков за матч.
Об этом сообщает The Score.
В конце сезона Айкел стал по этому показателю 11-м в лиге, отстав от 10-го места на 0,01 очка. Его обошёл нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший в последнем матче «регулярки» два очка. В среднем Айкел набирал по 0,93 очка за матч, Драйзайтль — 0,94.
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