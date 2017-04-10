РЕШЕНИЕ НХЛ ПО УЧАСТИЮ В ОИ-18

НЕ СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО КАТАСТРОФА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХОККЕЯ

Думаю, что статус турнира, даже несмотря на то, что на него не приедут игроки НХЛ, останется прежним. Считается, что такое решение приняла Национальная хоккейная лига. Но это не совсем верно. Просто НХЛ, как участник переговорного процесса, не получила ни одной причины, по котором владельцы должны отпустить своих игроков. Пока руководству лиги им сказать совершенно нечего. И именно поэтому переговорный процесс застопорился.

Если бы две стороны (МОК и ИИХФ с одной, и НХЛ — с другой) желали бы найти точки соприкосновения, они бы это сделали. Кроме того, в переговорах есть огромное количество внешних факторов. Таких, как Профсоюз игроков НХЛ, телевидение и многих других.

Не стал бы говорить, что это катастрофа для международного хоккея. К тому же, пока нет календаря НХЛ на следующий сезон, все еще можно исправить.

УСПЕХИ «КОЛАМБУСА» И «МИННЕСОТЫ»

КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В «ДЖЭКЕТС», ПОМИМО БОБРОВСКОГО, ИГРАЕТ ЗАЩИТА.

Очень интересно, каким мы увидим «Коламбус» в плей-офф? Тот, что проиграл 6 последних встреч, или тот, который выиграл в регулярке 16 матчей подряд?

«Коламбус» был хорош, когда, в первую очередь, работало нападение, во вторую — была хорошая поддержка большинства и в третью — это игра вратаря Бобровского. Сейчас у команды нет результативности, большинство далеко не так эффективно, и на этом фоне не хватает и усилий вратарей.

Если говорить о лидерах, то игру «Коламбуса» определяют защитники, даже несмотря на то, что среди пяти бомбардиров команды защитников нет. Помимо сугубо оборонительных действий их игра непосредственно влияет на выход из зоны, создание скорости для нападающих в средней, поддержку атак, закрывание бортов, участие в позиционных атаках и розыгрыше большинства. Линия обороны «Джэкетс» справляется со всеми этими задачами. Она достаточно молодая. Через весь сезон пронести высокий уровень она пока не может. Но там достаточно игроков, которые способны удержать его в плей-офф: те же Джонсон и Савар. В свое время меня учили тренеры НХЛ, что первые звезды матча — это в основном нападающие и вратари. Но мало кто замечает, что если защитники хорошо играют в обороне, блокируют броски, то и вратарь легко становиться звездой. Если оборона хорошо подбирает шайбу на своем лицевом борту и быстро отправляет нападающих на выход в среднюю зону, то и форварды имеют возможность атаковать ворота на скорости. Однако середину, к чему это привело, никто не замечает.

«Миннесота» играет в одном из тяжелейших дивизионов НХЛ. «Сент-Луис», «Нэшвилл», «Чикаго» — команды, играть против которых не любит никто. «Уайлд» в настоящий момент, как принято говорить, «выходят из возраста» Там играет большое количество молодых ребят, таких как Гранлунд, Нидеррайтер, Койл, Зукер, Спержон, Дамба, Шредер. Все они выходят на свой максимум, тем более когда у них есть хорошие соревновательные условия, помноженные на великолепный сезон у лидеров, опытных игроков, типа Стаала, Койву, Суттера, Паризе. При очень конкурентной среде команда показала великолепный и неожиданно хороший результат.

ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ «ЭДМОНТОНА»

МАКДЭВИД ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ЗАБИТЫХ ГОЛОВ

От «Ойлерз» я ждал всплеска не в этом сезоне, а немножко попозже. Но Коннор Макдэвид выдал великолепную игру, став лучшим бомбардиром. К тому же он сыграл целый сезон, в отличие от прошлого обойдясь без травм. Да и все лидеры команды выдали не только стабильный, но и очень «здоровый» сезон. Драйзайтл, Лучич, Ньюджент-Хопкинс, Эберле вообще не пропустили ни одной игры. Предполагал, что во втором сезона Макдэвиду будет потяжелее. Он добавил «Эдмонтону» того, чего у команды не было в предыдущих сезонах. Коннор не столько стал главным бомбардиром, сколько фигурой, которая обеспечивает стабильность заброшенных шайб. Это роскошь, которой у «Ойлерз» очень давно не было. 81 игра — 98 набранных очков. То есть, он поучаствовал в 98 шайбах команды. Значит, его присутствие на площадке дает в среднем больше одной шайбы за матч. При благоприятном стечении обстоятельств они еще одну забьют в большинстве, и получается, что 2:0 — с хорошим вратарем уже неплохой счет.

Отличный сезон провели Секера, Клефблом, Ларссон, обеспечив хорошую игру в обороне. По тому хоккею, который «Эдмонтон» показывает в последних матчах, его сопернику по первому раунду не позавидуешь. «Ойлерз» — молодая, полная наглости, энергии и уверенности в своих силах.

«ТАМПА-БЭЙ» — БЕЗ КУБКОВОГО РАУНДА

КОМАНДЕ НЕ ХВАТИЛО ОЧКОВ СТЭМКОСА

В этом сезоне «Молнии» стали заложниками большого количества травм, вызванных огромным количеством матчей, которые «Тампа» провела за последние два с половиной сезона. Столько в НХЛ не сыграла ни одна команда. Такое количество травмированных, тем более лидеров, нельзя игнорировать. Но даже при таких условиях команда до самого конца боролась за место в плей-офф, так как очень много игроков выдали свои лучшие сезоны. Прежде всего, это Кучеров, Хедман и Друэн.

Вряд ли можно рассматривать непопадание в плей-офф, как приемлемый результат. Но выигрывать, когда лидер Стивен Стэмкос набирает за сезон меньше очков, чем Брайан Бойл, очень сложно. Стэмкос играл лишь в начале сезона и провел всего 17 матчей, а затем выбыл из-за тяжелого повреждения. Думаю, что только одно его присутствие добавило бы «Тампе» очков, недостающих для попадания в кубковый раунд.

Считаю, что ничего страшного с «молниями» не произошло. Даже если бы они попали в плей-офф, вряд ли смогли бы составить конкуренцию командам в матчах Кубка Стэнли, так как играли бы там «на спущенных колесах».

ПРОВАЛ «ДЕТРОЙТА»

НЕПОНЯТНО, КТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ ВЕЛИКОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Считаю, что «Детройт» упустил момент, когда настала пора омолаживаться. Великое поколение ушло, и пока до сих пор не до конца понятно, кто придет ему на смену. Для того, чтобы попасть в плей-офф, «Детройт» играл недостаточно хорошо. И даже в этом сезоне руководство «Ред Уингз» пыталось решить все проблемы старыми методами.

Вот, например, одно из самых громких приобретений: Франц Нильсен. Ему уже 32 года. Говорить о нем, как о будущем «Детройта» я бы не стал. Томасу Ванеку — 33 года. Безусловно, это очень качественный хоккеист, способный завершать атаки. Но опять же — генеральные вопросы, рассчитанные на перспективу, он никоем образом не решает. Новый контракт защитника Дэнни Декейзера еще долго будет висеть тяжелым грузом и мешать исправить ситуацию, чтобы омолодить команду.

Совершенно очевидно, что предыдущее поколение уже не способно давать результат. Все надежды команды должны возлагаться на Татара, Манту, Ларкина, Атанасиу, Нюквиста. Именно они должны не только заполнять места в составе, но и решать исход матча, как это делает молодежь «Эдмонтона» или «Миннесоты». Если бы «Детройт» начал перестраиваться в начале сезона, без Ванека и Нильсена, я не думаю, что они бы выступили намного хуже. Пока прошедший сезон так и не дал ответа, кто придет за Зеттербергом, Крунваллем, Грином, Эрикссоном. Пока этот вопрос — самый неприятный для болельщиков «Детройта».

РОССИЯНЕ: УСПЕХ И РАЗОЧАРОВАНИЕ

ЖДАЛ БОЛЬШЕ ОТ ЯКУПОВА

Лучший российский новичок в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ без каких-либо вопросов — Иван Проворов. Наш защитник выдал просто великолепный сезон для молодого 20-летнего парня. Он отыграл неимоверное количество времени — 22 минуты в среднем!

Я помню свой первый сезон. Мне было 28, но мне давали отдыхать, не выпуская на все матчи, так как я никогда до этого не играл 82 встречи. А Иван, начав сезон в 19 лет, отыграл все. При этом он набрал почти 30 очков: я видел его возможности, когда он выступал за молодежную сборную, но то, что он так безболезненно перенесет переход во взрослой хоккей, да еще и в НХЛ, стало для меня основным сюрпризом в нынешнем сезоне. Проворов — главное российское открытие регулярного чемпионата в НХЛ.

Что касается разочарований, то я ждал больше от Наиля Якупова. Просто потому что он сменил клуба, а он — первый номер драфта 2012 года. Случайные люди первыми номерами не становятся. Почему не получается его раскрыть — хороший вопрос тренерам, специалистам, которые изо дня в день с ним работают и общаются.