НХЛ опубликовала расписание матчей первого раунда плей-офф.

Восточная конференция:

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 12, 14, 16, 18 и, если понадобится, 20, 22 и 24 апреля.



«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 12, 15, 17, 19 и, если понадобится, 21, 23 и 26 апреля.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 13, 15, 17, 19 и, если понадобится, 21, 23 и 26 апреля.



«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 12, 14, 16, 18 и, если понадобится, 20, 23 и 25 апреля.



Западная конференция:

«Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз» — 13, 15, 17, 20 и, если понадобится, 22, 24 и 26 апреля.



«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 12, 14, 16, 19 и, если понадобится, 22, 24 и 26 апреля.



«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз» — 13, 15, 17, 19 и, если понадобится, 21, 23 и 25 апреля.



«Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 12, 14, 16, 18 и, если понадобится, 20, 22 и 24 апреля.