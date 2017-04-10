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10 апреля 2017, 17:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ опубликовала расписание матчей первого раунда плей-офф

НХЛ опубликовала расписание матчей первого раунда плей-офф.

<span class=error>НХЛ</span> опубликовала расписание матчей первого раунда <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Восточная конференция:
«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 12, 14, 16, 18 и, если понадобится, 20, 22 и 24 апреля.

«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 12, 15, 17, 19 и, если понадобится, 21, 23 и 26 апреля.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 13, 15, 17, 19 и, если понадобится, 21, 23 и 26 апреля.

«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 12, 14, 16, 18 и, если понадобится, 20, 23 и 25 апреля.

Западная конференция:
«Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз» — 13, 15, 17, 20 и, если понадобится, 22, 24 и 26 апреля.

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 12, 14, 16, 19 и, если понадобится, 22, 24 и 26 апреля.

«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз» — 13, 15, 17, 19 и, если понадобится, 21, 23 и 25 апреля.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 12, 14, 16, 18 и, если понадобится, 20, 22 и 24 апреля.
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