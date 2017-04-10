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10 апреля 2017, 17:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Флорида»: Тэллон вновь генменеджер клуба, Роу больше не главный тренер

Председатель правления «Флорида Пантерз» Винсент Виола объявил о кадровых перестановках.

Дэйл Тэллон вновь занял пост генерального менеджера клуба. Канадец также останется президентом по хоккейным операциям. Тэллон уже занимал пост генерального менеджера «Флориды» в период с мая 2010 года по май 2016 года. При этом Том Роу не будет работать ни главным тренером, ни генеральным менеджером. Он станет советником Тэллона.

«Я уверен, что в клубе достаточно талантливых людей, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Дэйл останется нашим лидером в погоне за этой целью», — сказал Виола.

Флорида Пантерз
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