«Флорида»: Тэллон вновь генменеджер клуба, Роу больше не главный тренер

Дэйл Тэллон вновь занял пост генерального менеджера клуба. Канадец также останется президентом по хоккейным операциям. Тэллон уже занимал пост генерального менеджера «Флориды» в период с мая 2010 года по май 2016 года. При этом Том Роу не будет работать ни главным тренером, ни генеральным менеджером. Он станет советником Тэллона.



«Я уверен, что в клубе достаточно талантливых людей, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Дэйл останется нашим лидером в погоне за этой целью», — сказал Виола.