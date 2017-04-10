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10 апреля 2017, 17:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Виннипег» — на 1 месте в рейтинге команд, в которые игроки не хотят переходить

«Виннипег Джетс» стал наименее привлекательным для игроков клубом НХЛ.

Журналисты опросили девятерых агентов, чтобы те назвали по три команды, запреты на обмен в которые чаще всего фигурируют в контрактах или в переговорах. Если агент ставил клуб на первое место по частоте таких упоминаний, то команда получала три зачётных очка, за вторую позицию — два, за третью — одно.

Возглавил рейтинг «Виннипег Джетс», набравший наибольшую сумму баллов. Второе место занял «Эдмонтон Ойлерз», третью позицию — «Нью-Йорк Айлендерс». Далее расположились «Аризона Койотс», «Флорида Пантерз» и «Баффало Сэйбрз». В предыдущие два года «Эдмонтон» занимал первое место в рейтинге.

Виннипег Джетс
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