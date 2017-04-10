Журналисты опросили девятерых агентов, чтобы те назвали по три команды, запреты на обмен в которые чаще всего фигурируют в контрактах или в переговорах. Если агент ставил клуб на первое место по частоте таких упоминаний, то команда получала три зачётных очка, за вторую позицию — два, за третью — одно.



Возглавил рейтинг «Виннипег Джетс», набравший наибольшую сумму баллов. Второе место занял «Эдмонтон Ойлерз», третью позицию — «Нью-Йорк Айлендерс». Далее расположились «Аризона Койотс», «Флорида Пантерз» и «Баффало Сэйбрз». В предыдущие два года «Эдмонтон» занимал первое место в рейтинге.