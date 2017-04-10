Первые призы узнали своих обладателей по итогам регулярного сезона в НХЛ

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Кто с кем.

Последний игровой день регулярного чемпионата уже не определял участников плей-офф: последнюю путевку туда в субботу завоевал «Торонто», выиграв в заочном споре у «Тампы». Зато были определены соперники по первому раунду Кубка Стэнли, где. после выполненной задачи «кленовые листья» уступили «Коламбусу» и попали на «Вашингтон» вместо «Оттавы».

Подкосили «Торонто» травмы двух защитников, и одним из выбывших стал россиянин Никита Зайцев, отыгравший менее 7 минут в матче с «Джекетс». Для него встреча завершилась в первом периоде, а во второй 20-минутке к нему в лазарете команды присоединился Роман Полак.

«Коламбус» во главе с голкипером Сергеем Бобровским на старте Кубка Стэнли попытается остановить действующих обладателей трофея — хоккеистов «Питтсбурга», в составе которого выступает лучший снайпер завершившейся «регулярки» Сидни Кросби.

«Анахайм», которому требовалось набрать одно очко в матче с «Лос-«Анджелесом» для того, чтобы пятый год кряду стать первым в Тихоокеанском дивизионе, перевыполнил задачу, выиграв у «королей» в овертайме.

В подарок за это «утки» получают встречу с «Калгари» на старте плей-офф, вот только начать эту серию им, возможно, придется без форварда Патрика Ивза, получившего в отчетной игре травмы. Потеря существенная: после обмена из «Далласа» в 20 матчах за «Анахайм» нападающий отметился 11 голами в 20 играх.

Первый раунд Кубка Стэнли.

Восточная конференция:

«Вашингтон» — «Торонто»,

«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс»,

«Оттава» — «Бостон»,

«Питтсбург» — «Коламбус».

Западная конференция:

«Чикаго» — «Нэшвилл»,

«Анахайм» — «Калгари»,

«Миннесота» — «Сент-Луис»,

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе».

Матчи плей-офф стартуют уже в среду (в ночь на четверг по московскому времени).

Обладатели первых призов.

С финишем регулярного чемпионата стали известны и обладатели первых трофеев сезона в НХЛ. Первый из них себе досрочно обеспечил «Вашингтон» — клуб во второй раз кряду стал обладателем Президентского Кубка.

В споре за этот титул «Кэпиталз» опередил «Питтсбург», который в прошлом сезоне преградил столичной команде путь в Кубке Стэнли.

Овечкин и компания опередили принципиальных соперников в итоговой таблице на 7 очков — 118 очков против 111 у «пингвинов».

Президентский Кубок разыгрывается с сезона-1985/86, но в последнее время его обладателю не часто удается добираться до Кубка Стэнли. Последними, кому удавалось сделать «золотой дубль», становились хоккеисты «Чикаго», но случилось это в локаутном сезоне-2012/13.

Интересно, что тогда «ястребы» набрали 77 очков в 48 встречах, что пропорционально 132 очкам в 82 матчах традиционной «регулярки».

Это был бы рекорд: на данный момент достижение «Детройта», установленное в 1996 году с русской пятеркой Фетисов — Константинов, Федоров — Ларионов — Козлов, исчисляется 131 очком.

Цитата «Детройт» же и является последним клубом, который выиграл «классический» регулярный чемпионат и Кубок Стэнли в одном сезоне. Произошло это в 2008 году.

Голкипер «Вашинтона» Брэйден Холтби стал обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи — приза вратарю команды, пропустившей наименьшее количество шайб в «регулярке».

Часто бывает, что эта награда достается двум голкиперам одной команды, поскольку для того, чтобы ее получить, нужно провести не менее 25 матчей в чемпионате. Но на этот раз Холтби не поделится лаврами с запасным вратарем «Кэпиталз» Филиппом Грубауэром, выходившим на лед в «старте» только 19 раз.

«Вашингтон» пропустил 182 шайбы в сезоне, а вторым по этому показателю стал «Коламбус», ворота которого защищает Сергей Бобровский. Его команда пропустила 195 шайб, а за спиной россиянина не оказалось настолько надежного сменщика, каким у столичных оказался Грубауэр.

Холтби и Бобровский провели в сезоне по 63 матча, пропустив одинаковое количество шайб — по 127.

При этом канадец одержал на одну победу больше (42 против 41) и 9 раз отыграл «на ноль» против 7 «сухих» матчей у Бобровского. Россиянин, в свою очередь, опередил Холтби по проценту отраженных бросков (93,1 против 92,5) и пропущенным в среднем за игру шайбам (2,06 против 2,07).

Обладателем Арт Росс Трофи — приза лучшему бомбардиру лиги — стал 20-летний форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, проводящий свой второй сезон в НХЛ.

Стартовый год вышел для канадского форварда скомканным: из-за сломанной ключицы он пропустил 37 матчей и не смог даже завоевать приз лучшему новичку (награда ушла Артемию Панарину), пусть и набирал больше очка в среднем за матч — 48 (16 голов +32 передачи) в 45 играх.

В этом сезоне травмы обошли Макдэвида стороной, и за 82 встречи лидер «нефтяников» набросал соперникам 30 шайб, сделав 70 результативных передач:

100 очков — это очень достойных результат для последних лет. Времена, когда легендарный Уэйн Гретцки набирал за 200 очков (и рекордные 215 в сезоне-1985/86) прошли.

Преследователи Макдэвида — канадец Сидни Кросби и американец Патрик Кейн — заметно подотстали от своего молодого коллеги, набрав по 89 очков. Лучшим из россиян с 85 результативными баллами (40 голов + 45 передач) стал Никита Кучеров.

Цитата Наконец, Кросби хватило всего 44 голов в 75 проведенных матчах для того, чтобы взять приз лучшему снайперу лиги — Морис Ришар Трофи.

При этом капитан «Питтсбурга» сумел даже оторваться от преследователей: на счету Кучерова и новичка «Торонто» Остона Мэттьюса по 40 заброшенных шайб.

В качестве обладателя Морис Ришар Трофи 29-летний Малыш Сид сменил Овечкина, выигрывавшего этот трофей с сезона-2012/13, который был усеченным из-за локаута. Тогда россиянин победил с результатом в 32 шайбы.

Скромнее Кросби обладатель трофея, разыгрываемого с чемпионата-1998/99, выступал лишь однажды. В 2004 году сразу три хоккеиста — Рик Нэш, Илья Ковальчук и Жером Игинла — поделили лавры лучшего снайпера лиги с показателем в 41 гол.

Клубные печали и радости.

Состав плей-офф обновился почти наполовину по сравнению с прошлым сезоном НХЛ: если на Западе только два «новичка» турнира на выбывание, то на Востоке сразу пять команд, год назад уже уходивших в это время на отдых, на этот раз продолжат борьбу.

Сюрпризом в Западной конференции стало выступление «Эдмонтона», ведомого Макдэвидом. 20-летний капитан вернул болельщиков «нефтяников» во времена Уэйна Гретцки: команда впервые за 30 последних лет набрала в «регулярке» больше 100 очков и не просто вползла в плей-офф после 11-летнего перерыва, а стала четвертой в конференции.

Также место в матчах навылет на Западе забронировал себе «Калгари», став пятым канадским клубом в нынешнем Кубка Стэнли. В прошлом сезоне ни одной команде из страны-родоначальницы хоккея не удалось попасть в плей-офф.

Более равная по силе Восточная конференция подарила зрителям борьбу за восьмерку до предпоследнего игрового дня регулярного чемпионата: в итоге это место в заочной битве с «Тампой» завоевал «Торонто».

С «кленовыми листьями» это произошло всего лишь во второй раз за последние 12 сезонов, и не последнюю роль в этом сыграл 19-летний Остон Мэттьюс, о достижениях которого было написано выше. Очень вероятно, что в этом сезоне именно он и получит приз лучшему новичку НХЛ.

Цитата Успех «Торонто» вряд ли был бы возможен, если бы к рулю команды не пришел известный специалист Майк Бэбкок. Еще в сентябре прошлого года, выиграв со сборной Канады Кубок мира, тренер заявил, что-то же самое произойдет и с клубными «кленовыми листьями».

«То, что мы сделали со сборной, теперь предстоит сделать и с «Торонто», — сказал он.

Главным же провалом регулярного чемпионата НХЛ можно назвать неудачу «Детройта», который не попал в плей-офф впервые за 25 лет. Клуб занял только 14-е место из 16 на Востоке, потерпев поражений больше, чем одержал побед.

Грустным получилось у «Красных крыльев» прощание «Джо Луис ареной», которая была их домом с 1979 года и стала свидетельницей четырех из их 11 побед в Кубке Стэнли. Со следующего сезона «Ред Уингз», как и клуб НБА «Детройт Пистонс», переезжают на Little Caesars Arena, открытие которой намечено на сентябрь этого года.

Ее возведение было начато в 2015 года, а название она получила с названия сети пиццерий, которая сделала владельца «Детройта» Майка Илича миллиардером. В 1982 году он приобрел хоккейную команду, позднее сделав ее самой «русской» в лиге и самой популярной в России.

В феврале Илич скончался в возрасте 87 лет. Все неладно было у «Детройта» в этом сезоне….

Что же касается российских легионеров, многие из которых продолжат борьбу в своих клубах за Кубок Стэнли, то завершившийся чемпионат был отмечен увеличением их числа. Пусть на одного хоккеиста — 42 против 41 в прошлом сезоне.

Цитата Абсолютный рекорд — 72 россиянина в чемпионате-2000/01 — сейчас, при наличии Континентальной хоккейной лиги, выглядит уже каким-то недостижимым, но, в любом случае, увеличение российского представительства в сильнейшей лиге мира — факт позитивный.

Из тех игроков, команды которых уже завершили сезон, некоторые уже вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира, который в этом году примут Франция и Германия.

Главный тренер команды Олег Знарок призвал под знамена молодого защитника Ивана Проворова из «Филадельфии», полностью отыгравшего 82-матчевый дебютный сезон в НХЛ, его одноклубника нападающего Романа Любимова, а также партнеров по «Тампе» — Кучерова и Бобровского.