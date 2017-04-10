Первые призы узнали своих обладателей по итогам регулярного сезона в НХЛ
Молодые лидеры «Торонто» и «Эдмонтона», скромный, но лучший Кросби, застывшие в шаге от трофеев Бобровский и Кучеров, а также канадский триумф и падение «Детройта» — в обзоре завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кто с кем.
Последний игровой день регулярного чемпионата уже не определял участников плей-офф: последнюю путевку туда в субботу завоевал «Торонто», выиграв в заочном споре у «Тампы». Зато были определены соперники по первому раунду Кубка Стэнли, где. после выполненной задачи «кленовые листья» уступили «Коламбусу» и попали на «Вашингтон» вместо «Оттавы».
Подкосили «Торонто» травмы двух защитников, и одним из выбывших стал россиянин Никита Зайцев, отыгравший менее 7 минут в матче с «Джекетс». Для него встреча завершилась в первом периоде, а во второй 20-минутке к нему в лазарете команды присоединился Роман Полак.
«Коламбус» во главе с голкипером Сергеем Бобровским на старте Кубка Стэнли попытается остановить действующих обладателей трофея — хоккеистов «Питтсбурга», в составе которого выступает лучший снайпер завершившейся «регулярки» Сидни Кросби.
«Анахайм», которому требовалось набрать одно очко в матче с «Лос-«Анджелесом» для того, чтобы пятый год кряду стать первым в Тихоокеанском дивизионе, перевыполнил задачу, выиграв у «королей» в овертайме.
В подарок за это «утки» получают встречу с «Калгари» на старте
Первый раунд Кубка Стэнли.
Восточная конференция:
«Вашингтон» — «Торонто»,
«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс»,
«Оттава» — «Бостон»,
«Питтсбург» — «Коламбус».
Западная конференция:
«Чикаго» — «Нэшвилл»,
«Анахайм» — «Калгари»,
«Миннесота» — «Сент-Луис»,
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе».
Матчи
Обладатели первых призов.
С финишем регулярного чемпионата стали известны и обладатели первых трофеев сезона в НХЛ. Первый из них себе досрочно обеспечил «Вашингтон» — клуб во второй раз кряду стал обладателем Президентского Кубка.
В споре за этот титул «Кэпиталз» опередил «Питтсбург», который в прошлом сезоне преградил столичной команде путь в Кубке Стэнли.
Овечкин и компания опередили принципиальных соперников в итоговой таблице на 7 очков — 118 очков против 111 у «пингвинов».
Президентский Кубок разыгрывается с сезона-1985/86, но в последнее время его обладателю не часто удается добираться до Кубка Стэнли. Последними, кому удавалось сделать «золотой дубль», становились хоккеисты «Чикаго», но случилось это в локаутном сезоне-2012/13.
Интересно, что тогда «ястребы» набрали 77 очков в 48 встречах, что пропорционально 132 очкам в 82 матчах традиционной «регулярки».
Это был бы рекорд: на данный момент достижение «Детройта», установленное в 1996 году с русской пятеркой Фетисов — Константинов, Федоров — Ларионов — Козлов, исчисляется 131 очком.
Голкипер «Вашинтона» Брэйден Холтби стал обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи — приза вратарю команды, пропустившей наименьшее количество шайб в «регулярке».
Часто бывает, что эта награда достается двум голкиперам одной команды, поскольку для того, чтобы ее получить, нужно провести не менее 25 матчей в чемпионате. Но на этот раз Холтби не поделится лаврами с запасным вратарем «Кэпиталз» Филиппом Грубауэром, выходившим на лед в «старте» только 19 раз.
«Вашингтон» пропустил 182 шайбы в сезоне, а вторым по этому показателю стал «Коламбус», ворота которого защищает Сергей Бобровский. Его команда пропустила 195 шайб, а за спиной россиянина не оказалось настолько надежного сменщика, каким у столичных оказался Грубауэр.
Холтби и Бобровский провели в сезоне по 63 матча, пропустив одинаковое количество шайб — по 127.
При этом канадец одержал на одну победу больше (42 против 41) и 9 раз отыграл «на ноль» против 7 «сухих» матчей у Бобровского. Россиянин, в свою очередь, опередил Холтби по проценту отраженных бросков (93,1 против 92,5) и пропущенным в среднем за игру шайбам (2,06 против 2,07).
Обладателем Арт Росс Трофи — приза лучшему бомбардиру лиги — стал 20-летний форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, проводящий свой второй сезон в НХЛ.
Стартовый год вышел для канадского форварда скомканным:
В этом сезоне травмы обошли Макдэвида стороной, и за 82 встречи лидер «нефтяников» набросал соперникам 30 шайб, сделав 70 результативных передач:
100 очков — это очень достойных результат для последних лет. Времена, когда легендарный Уэйн Гретцки набирал за 200 очков (и рекордные 215 в сезоне-1985/86) прошли.
Преследователи Макдэвида — канадец Сидни Кросби и американец Патрик Кейн — заметно подотстали от своего молодого коллеги, набрав по 89 очков. Лучшим из россиян с 85 результативными баллами (40 голов + 45 передач) стал Никита Кучеров.
При этом капитан «Питтсбурга» сумел даже оторваться от преследователей: на счету Кучерова и новичка «Торонто» Остона Мэттьюса по 40 заброшенных шайб.
В качестве обладателя Морис Ришар Трофи 29-летний Малыш Сид сменил Овечкина, выигрывавшего этот трофей с сезона-2012/13, который был усеченным
Скромнее Кросби обладатель трофея, разыгрываемого с чемпионата-1998/99, выступал лишь однажды. В 2004 году сразу три хоккеиста — Рик Нэш, Илья Ковальчук и Жером Игинла — поделили лавры лучшего снайпера лиги с показателем в 41 гол.
Клубные печали и радости.
Состав
Сюрпризом в Западной конференции стало выступление «Эдмонтона», ведомого Макдэвидом. 20-летний капитан вернул болельщиков «нефтяников» во времена Уэйна Гретцки: команда впервые за 30 последних лет набрала в «регулярке» больше 100 очков и не просто вползла в
Также место в матчах навылет на Западе забронировал себе «Калгари», став пятым канадским клубом в нынешнем Кубка Стэнли. В прошлом сезоне ни одной команде из
Более равная по силе Восточная конференция подарила зрителям борьбу за восьмерку до предпоследнего игрового дня регулярного чемпионата: в итоге это место в заочной битве с «Тампой» завоевал «Торонто».
С «кленовыми листьями» это произошло всего лишь во второй раз за последние 12 сезонов, и не последнюю роль в этом сыграл 19-летний Остон Мэттьюс, о достижениях которого было написано выше. Очень вероятно, что в этом сезоне именно он и получит приз лучшему новичку НХЛ.
«То, что мы сделали со сборной, теперь предстоит сделать и с «Торонто», — сказал он.
Главным же провалом регулярного чемпионата НХЛ можно назвать неудачу «Детройта», который не попал в
Грустным получилось у «Красных крыльев» прощание «Джо Луис ареной», которая была их домом с 1979 года и стала свидетельницей четырех из их 11 побед в Кубке Стэнли. Со следующего сезона «Ред Уингз», как и клуб НБА «Детройт Пистонс», переезжают на Little Caesars Arena, открытие которой намечено на сентябрь этого года.
Ее возведение было начато в 2015 года, а название она получила с названия сети пиццерий, которая сделала владельца «Детройта» Майка Илича миллиардером. В 1982 году он приобрел хоккейную команду, позднее сделав ее самой «русской» в лиге и самой популярной в России.
В феврале Илич скончался в возрасте 87 лет. Все неладно было у «Детройта» в этом сезоне….
Что же касается российских легионеров, многие из которых продолжат борьбу в своих клубах за Кубок Стэнли, то завершившийся чемпионат был отмечен увеличением их числа. Пусть на одного хоккеиста — 42 против 41 в прошлом сезоне.
Из тех игроков, команды которых уже завершили сезон, некоторые уже вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира, который в этом году примут Франция и Германия.
Главный тренер команды Олег Знарок призвал под знамена молодого защитника Ивана Проворова из «Филадельфии», полностью отыгравшего 82-матчевый дебютный сезон в НХЛ, его одноклубника нападающего Романа Любимова, а также партнеров по «Тампе» — Кучерова и Бобровского.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter