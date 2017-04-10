Канадский хоккеист стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата, набрав 100 (30+70) очков. Макдэвиду сейчас 20 полных лет и ещё почти 3 месяца.



В более молодом возрасте «Арт Росс Трофи» выигрывали только нападающие Сидни Кросби и Уэйн Гретцки. Рекорд принадлежит форварду «Питтсбурга», который в сезоне-2006/07 стал лучшим бомбардиром чемпионата, не достигнув 20-летнего возраста.