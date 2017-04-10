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10 апреля 2017, 13:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Макдэвид — третий в списке самых молодых обладателей «Арт Росс Трофи»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид занял третье место в списке самых молодых обладателей «Арт Росс Трофи».

Канадский хоккеист стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата, набрав 100 (30+70) очков. Макдэвиду сейчас 20 полных лет и ещё почти 3 месяца.

В более молодом возрасте «Арт Росс Трофи» выигрывали только нападающие Сидни Кросби и Уэйн Гретцки. Рекорд принадлежит форварду «Питтсбурга», который в сезоне-2006/07 стал лучшим бомбардиром чемпионата, не достигнув 20-летнего возраста.

Эдмонтон Ойлерз
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Новости НХЛ

Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров — пятый

Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров — пятый

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи» — приза, вручаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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