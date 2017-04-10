Дементьев: «Торонто» вышел в плей-офф НХЛ благодаря молодым игрокам

В ночь на понедельник завершился регулярный чемпионат НХЛ. По его итогам «Торонто» во второй раз за 12 лет вышло в плей-офф — в предыдущий раз команде удалось это сделать в 2013 году. В нынешнем сезоне команду пополнили, в частности, первый номер драфта-2016 Остон Мэттьюс и финалист Кубка Гагарина — 2016 Никита Зайцев. Тренирует команду Майк Бэбкок, под руководством которого сборная Канады стала двукратным олимпийским чемпионом и обладателем прошлогоднего Кубка мира.

«Выход “Торонто” в плей-офф считаю 100-процентной заслугой менеджмента клуба и Бэбкока. За последние два года были сделаны очень серьезные изменения в составе, который очень серьезно омолодился, — сказал Дементьев. — Мы видим, что привлекают молодых игроков, которые задают тон. Невооруженным взглядом видна работа всего управленческого состава, включая и тренеров».

«Что касается шансов “Торонто” в плей-офф, то это совершенно другое соревнование. Мы прекрасно помним “Лос- Анджелес”, который вскочил, образно говоря, на подножку поезда в Кубок Стэнли (“Лос-Анджелес” стал восьмым в Западной конференции в 2012 году. — прим. ТАСС) и выиграл его. Так что “Торонто” тоже может стать командой, которая способна преподнести сюрприз», — добавил специалист.

«Сложностей с адаптацией у Зайцева не было»

Зайцев, как и другой российский дебютант лиги Иван Проворов из «Филадельфии», вошли в топ-5 бомбардиров лиги среди защитников — новичков лиги. Оба хоккеиста провели за свои клубы все 82 матча регулярного чемпионата.

«Большую роль сыграло то, что Никита Зайцев свободно разговаривает по-английски, у него не было никаких сложностей с адаптацией, привыканием к игре, пониманием того, что требует тренер. Это сыграло серьезную роль в том, что у него такой выдающийся результат», — отметил Дементьев.

По ходу сезона «Торонто» пополнил защитник Алексей Марченко, выставленный «Детройтом» на драфт отказов. «Очень удивительно, что клуб не использует его больше и чаще. Игрок он достаточно самобытный и умный, прекрасно читающий игру. Видимо, требования у “Торонто” иные», — подчеркнул специалист.

«Голы Кучерова достойны отдельной похвалы»

По итогам регулярного сезона в плей-офф не попала «Тампа», которая в 2015 году дошла до финала Кубка Стэнли, а в прошлом сезоне играла в финале Восточной конференции.

«Я бы не рассматривал только одну “Тампу” как команду, которая провалила сезон, не попав в плей-офф. Здесь много команд, включая “Даллас”, которые имели совсем другие ожидания перед началом сезона, но их судьба сложилась несколько иначе. Говоря же о “Тампе-Бэй”, можно говорить о ряде травм у команды в начале сезона и определенном отсутствии удачи в ключевых играх», — отметил Дементьев.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров разделил второе место в списке снайперов с Мэттьюсом, забросив 40 шайб. Форвард получил приглашение в сборную России для участия в чемпионате мира.

«Кучеров — безусловно, очень серьезное укрепление сборной, поскольку он является голеадором на протяжении всей своей хоккейной жизни. У него великолепное голевое чутье, мастерство, бросок. Те шайбы, которые он забрасывает, достойны отдельной похвалы. Не думаю, что ему составит большого труда на своем уровне сыграть за сборную России, учитывая, что он переживает за нее и ее результат», — сказал агент.

«С приходом нового тренера Тарасенко стали больше доверять»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также вошел в топ-10 снайперов регулярного сезона, расположившись с 39 шайбами на пятом месте. «Первую половину сезона много сил им было потрачено на общение с главным тренером команды Кеном Хичкоком. С новым тренером Майком Йео совершенно изменилась игра в большинстве у команды. Владимир получил больше доверия, и мы надеялись и верили, что Владимир забросит большее количество шайб», — отметил Дементьев.

«Думаю, что лейтмотивом данного сезона может стать выражение Тарасенко, когда он сказал, что у тебя могут быть великолепные личные результаты, но команда при этом ничего не выигрывает, и он настраивается на командную игру, чтобы помочь команде выиграть Кубок Стэнли», — подчеркнул специалист.

«Север-юг» «Монреаля»

Вернувшийся в НХЛ из России форвард Александр Радулов стал вторым бомбардиром команды по итогам регулярного сезона, набрав 54 очка (18+36).

«В работе с “Монреалем” в этом сезоне участвовали совершенно разноплановые тренеры. С Мишелем Терьеном это была достаточно техничная и хорошая команда, умеющая играть в европейский хоккей с великолепным вратарем Кори Прайсом. Но с приходом Клода Жюльена “Монреаль” начал показывать более консервативный хоккей, как говорится, движущийся по направлению “север-юг”, в команде меняется рисунок игры. Но команда попала в плей-офф, и здесь заслуга всех игроков, включая Радулова», — сказал собеседник агентства.

«Вашингтон» насыщен мастерами

«Вашингтон», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, второй год подряд выиграл регулярный чемпионат, обеспечив себе преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф.

«То, что мы видим по обменам и количеству игроков, присутствующих в системе клуба, позволяет говорить, что команда очень насыщена мастерами высокого уровня. Совершенно не удивляет, что многие специалисты отдают предпочтение “Вашингтону” в борьбе за Кубок Стэнли», — отметил специалист.

Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 12 апреля.