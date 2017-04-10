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10 апреля 2017, 10:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Абрамов набрал первые очки в АХЛ в своём втором матче

Форвард фарм-клуба «Коламбус Блю Джекетс» Виталий Абрамов набрал первые очки в Американской хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Гранд Рэпидс» (4:3 Б). Российский хоккеист набрал 2 (1+1) очка и был назван второй звездой встречи. Это был его второй матч в АХЛ.

Форвард «Гранд Рэпидс» Евгений Свечников отметился результативной передачей. Ранее в текущем сезоне 18-летний Абрамов стал лучшим бомбардиром юниорской лиги Квебека, набрав 104 (46+58) очка в 66 матчах, и был признан самым ценным игроком.

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