«Регулярка» НХЛ: «Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершился в воскресенье десятью встречами.
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Закат «Детройта», восход «Эдмонтона»
Нынешний сезон приурочен к столетию НХЛ, хотя в связи с тем, что сезон-2004/05 не проводился
В Западной конференции в кубковую восьмерку попали шесть команд, игравшие в
«Детройт» впервые за 25 лет не вышел в
Главным открытием сезона стал «Эдмонтон», впервые с 2006 года вышедший в
«Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата во второй раз в карьере достался Сидни Кросби (ранее — в 2010 году вместе со Стивеном Стэмкосом). Капитан «Питтбсурга» забросил 44 шайбы, на четыре гола опередив Остона Мэттьюса из «Торонто» и россиянина Никиту Кучерова из «Тампы».
Первый номер драфта 2016 года Мэттьюс стал одной из самых ярких звезд НХЛ с первой же игры в лиге, в которой 19-летний американец сделал покер в ворота «Оттавы». Американец набрал на пять очков больше финна Патрика Лайне из «Виннипега» (69 против 64) и с большой вероятностью станет обладателем «Колдер Трофи» лучшему новичку сезона, а «Торонто» во второй раз за последние 12 сезонов вышел в
Нестареющий Яромир Ягр в ходе регулярного чемпионата вышел на второе место в истории НХЛ по результативности — у 45-летнего чеха сейчас 1914 очков, выше только Уэйн Гретцки (2857 баллов). Также Ягр стал четвертым в истории лиги игроком, который провел 1700 матчей. После завершения «регулярки» в активе чеха 1711 игр, и ему может хватить еще одного сезона, чтобы стать рекордсменом лиги (у Горди Хоу — 1767 матчей).
Русский след
В регулярном чемпионате приняли участие 42 российских игрока (на одного хоккеиста больше, чем в прошлом сезоне), это максимальный результат с сезона-2006/07, когда в «регулярке» сыграли 44 россиянина. Интересно, что из того состава в НХЛ сейчас выступают только пять человек: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Александр Радулов, Андрей Марков и Федор Тютин.
Самым результативным из россиян стал Никита Кучеров, набравший 85 очков. Однако усилий форварда оказалось недостаточно, и без пропустившего большую часть сезона капитана Стивена Стэмкоса «Тампа» впервые с 2013 года не смогла выйти в
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский вместе с командой выдал лучший за последние годы сезон: россиянин стал лучшим в «регулярке» по проценту отраженных бросков (93,1%) и коэффициенту надежности (2,06 пропущенных шайбы в среднем за игру). Бобровский является одним из главных кандидатов на «Везину», приз лучшему вратарю лиги, который может стать вторым в карьере для россиянина.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 5 апреля в матче с «Торонто» набрал 1033-е очко в НХЛ и обошел по данному показателю Александра Могильного, став вторым игроком в истории лиги по результативности среди россиян. Лидерство удерживает Сергей Федоров (1179 очков).
Третий год подряд улучшил свою статистику лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко: в сезоне-2014/15 россиянин набрал 73 очка, год назад — 74, на этот раз — 75.
Уверенно первый год в НХЛ проводит защитник «Торонто» Никита Зайцев (36 очков), который, как ожидается, после завершения сезона подпишет с «кленовыми листьями» семилетнее соглашение. Вернувшийся в НХЛ спустя четыре года Александр Радулов стал вторым бомбардиром «Монреаля» (54 очка) и лучшим распасовщиком команды (36 передач).
Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года защитник Иван Проворов из «Филадельфии» провел дебютный сезон в НХЛ «от звонка до звонка»: в 82 матчах у 20-летнего россиянина 30 очков (6 голов и 24 передачи).
Россияне защищают цвета семи из восьми клубов, пробившихся в
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