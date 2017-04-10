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Последний участник плей-офф, «Торонто», стал известен в субботу, поэтому в заключительный день определялись лишь соперники по первому раунду плей-офф. На Востоке в первом раунде сыграют: «Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вашингтон» — «Торонто», «Питтсбург» — «Коламбус», «Оттава» — «Бостон»; а на Западе: «Чикаго» — «Нэшвилл», «Анахайм» — «Калгари», «Миннесота» — «Сент-Луис», «Эдмонтон» — «Сан-Хосе».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The First Round of the 2017 <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> Playoffs. <a href="https://t.co/NXJvv5nAu2">pic.twitter.com/NXJvv5nAu2</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/851278842689863681">10 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Закат «Детройта», восход «Эдмонтона»

Нынешний сезон приурочен к столетию НХЛ, хотя в связи с тем, что сезон-2004/05 не проводился из-за локаута, он является только 99-м игровым. Обладателем Президентского Кубка, который вручается победителю регулярного чемпионата, второй год подряд стал «Вашингтон». Интересно, что «столичные» стали только вторым клубом в истории НХЛ, выигравшим 55 или более матчей в двух сезонах подряд. Ранее это удавалось только «Монреалю» (трижды подряд — с 1976 по 1978 год).

В Западной конференции в кубковую восьмерку попали шесть команд, игравшие в плей-офф год назад, а «новичками» стали только «Эдмонтон» и «Калгари». В то же время на Востоке в плей-офф вышли сразу пять команд, в прошлом году завершившие сезон после 82 матчей «регулярки». Стоит отметить, что в плей-офф пробились сразу пять из семи канадских команд НХЛ, тогда как предыдущий сезон стал первым с 1970 года, когда в плей-офф не играла ни одна команда из Канады.

«Детройт» впервые за 25 лет не вышел в плей-офф. Таким образом, прервалась самая продолжительная действующая в североамериканском спорте серия. Теперь обладателем этого достижения является клуб НБА «Сан-Антонио» — в 2017 году команда вышла в плей-офф в 20-й раз подряд. Конец исторической серии «Ред Уингз» совпал с последним сезоном, который команда провела на легендарной «Джо Луис Арене», открытой в 1979 году.

Главным открытием сезона стал «Эдмонтон», впервые с 2006 года вышедший в плей-офф и впервые за последние 30 лет набравший больше 100 очков в регулярном чемпионате. 20-летний капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, набрав 100 очков (30 шайб + 70 передач), стал обладателем «Арт Росс Трофи» — приза самому результативному игроку «регулярки».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">McDavid's ? <a href="https://t.co/BxfQWeNCIm">pic.twitter.com/BxfQWeNCIm</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/851277141551579136">10 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата во второй раз в карьере достался Сидни Кросби (ранее — в 2010 году вместе со Стивеном Стэмкосом). Капитан «Питтбсурга» забросил 44 шайбы, на четыре гола опередив Остона Мэттьюса из «Торонто» и россиянина Никиту Кучерова из «Тампы».

Первый номер драфта 2016 года Мэттьюс стал одной из самых ярких звезд НХЛ с первой же игры в лиге, в которой 19-летний американец сделал покер в ворота «Оттавы». Американец набрал на пять очков больше финна Патрика Лайне из «Виннипега» (69 против 64) и с большой вероятностью станет обладателем «Колдер Трофи» лучшему новичку сезона, а «Торонто» во второй раз за последние 12 сезонов вышел в плей-офф.

Нестареющий Яромир Ягр в ходе регулярного чемпионата вышел на второе место в истории НХЛ по результативности — у 45-летнего чеха сейчас 1914 очков, выше только Уэйн Гретцки (2857 баллов). Также Ягр стал четвертым в истории лиги игроком, который провел 1700 матчей. После завершения «регулярки» в активе чеха 1711 игр, и ему может хватить еще одного сезона, чтобы стать рекордсменом лиги (у Горди Хоу — 1767 матчей).

Русский след

В регулярном чемпионате приняли участие 42 российских игрока (на одного хоккеиста больше, чем в прошлом сезоне), это максимальный результат с сезона-2006/07, когда в «регулярке» сыграли 44 россиянина. Интересно, что из того состава в НХЛ сейчас выступают только пять человек: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Александр Радулов, Андрей Марков и Федор Тютин.

Самым результативным из россиян стал Никита Кучеров, набравший 85 очков. Однако усилий форварда оказалось недостаточно, и без пропустившего большую часть сезона капитана Стивена Стэмкоса «Тампа» впервые с 2013 года не смогла выйти в плей-офф.

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский вместе с командой выдал лучший за последние годы сезон: россиянин стал лучшим в «регулярке» по проценту отраженных бросков (93,1%) и коэффициенту надежности (2,06 пропущенных шайбы в среднем за игру). Бобровский является одним из главных кандидатов на «Везину», приз лучшему вратарю лиги, который может стать вторым в карьере для россиянина.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 5 апреля в матче с «Торонто» набрал 1033-е очко в НХЛ и обошел по данному показателю Александра Могильного, став вторым игроком в истории лиги по результативности среди россиян. Лидерство удерживает Сергей Федоров (1179 очков).

Третий год подряд улучшил свою статистику лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко: в сезоне-2014/15 россиянин набрал 73 очка, год назад — 74, на этот раз — 75.

Уверенно первый год в НХЛ проводит защитник «Торонто» Никита Зайцев (36 очков), который, как ожидается, после завершения сезона подпишет с «кленовыми листьями» семилетнее соглашение. Вернувшийся в НХЛ спустя четыре года Александр Радулов стал вторым бомбардиром «Монреаля» (54 очка) и лучшим распасовщиком команды (36 передач).

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года защитник Иван Проворов из «Филадельфии» провел дебютный сезон в НХЛ «от звонка до звонка»: в 82 матчах у 20-летнего россиянина 30 очков (6 голов и 24 передачи).

Россияне защищают цвета семи из восьми клубов, пробившихся в плей-офф на Востоке (кроме «Оттавы»), на Западе же российские игроки выступают только в «Сент-Луисе», «Чикаго» и «Эдмонтоне». Первые игры плей-офф пройдут 12 апреля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">1,230 games down.<br><br>Up next: <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/BqFOOgYPyx">pic.twitter.com/BqFOOgYPyx</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/851281439479943170">10 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>