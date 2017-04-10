Защитник «Торонто» Зайцев получил травму в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев получил травму верхней части тела в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом», сообщает TSN.
В воскресенье «Торонто» в заключительном матче «регулярки» проиграл дома «Коламбусу» со счетом 2:3. Зайцев получил повреждение в первом периоде после силового приема форварда гостей Ника Фолиньо.
«Торонто» в первом раунде
В своем дебютном сезоне в НХЛ 25-летний Зайцев набрал 36 очков (4 шайбы + 32 передачи) в 82 матчах «регулярки».
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