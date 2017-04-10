Защитник «Торонто» Зайцев получил травму в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ

В воскресенье «Торонто» в заключительном матче «регулярки» проиграл дома «Коламбусу» со счетом 2:3. Зайцев получил повреждение в первом периоде после силового приема форварда гостей Ника Фолиньо.

«Торонто» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли сыграет с «Вашингтоном». Главный тренер канадского клуба Майк Бэбкок заявил, что не беспокоится по поводу участия Зайцева в первом матче серии с «Вашингтоном», который состоится в четверг.

В своем дебютном сезоне в НХЛ 25-летний Зайцев набрал 36 очков (4 шайбы + 32 передачи) в 82 матчах «регулярки».