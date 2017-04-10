Бобровский стал лучшим по проценту отраженных бросков в регулярном чемпионате НХЛ
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский по итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ стал лучшим в лиге по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.
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Бобровский в нынешнем сезоне сыграл 63 матча (41 победа — третий показатель в лиге), отражая в среднем за игру 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,06. По количеству сухих матчей россиянин разделил третье место, сыграв семь встреч на ноль. Лучшим по данному показателю стал Брэйден Холтби из «Вашингтона» (девять).
Холтби также стал обладателем награды «Уильям М. Дженнингс Трофи», вручаемой голкиперам команды НХЛ с наименьшим количеством пропущенных шайб (182) в регулярном чемпионате. При этом вратарю необходимо провести минимум 25 матчей, поэтому партнер Холтби по «Вашингтону» Филипп Грубауэр, сыгравший в 24 встречах, не смог претендовать на приз.
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