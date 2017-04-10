Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29371360/
10 апреля 2017, 9:17 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Зайцев и Проворов вошли в топ-5 защитников-бомбардиров среди новичков сезона НХЛ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россияне Никита Зайцев и Иван Проворов вошли в пятерку лучших защитников-бомбардиров среди новичков по итогам завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

25-летний защитник «Торонто» Зайцев занял третье место, набрав в 82 матчах 36 очков (4 шайбы + 32 передачи), 20-летний Проворов, выступающий за «Филадельфию», заработал 30 (6+24) очков в 82 встречах и стал четвертым в списке. Первым в списке стал 19-летний американец Зак Веренски из «Коламбуса», на счету которого 47 (11+36) очков, вторым — его соотечественник 23-летний Брэди Шей из «Нью-Йорк Рейнджерс», в активе которого 39 (5+34) очков.

Зайцев не проходил процедуру драфта НХЛ, до переезда в Северную Америку он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Сибирь» (2009−13) и ЦСКА (2013−16). В составе сборной России выигрывал золотые медали молодежного (2011), серебряные юниорского (2009) и бронзовые взрослого (2016) чемпионатов мира. Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте 2016 года под общим седьмым номером. Карьеру начинал в младших североамериканских лигах, в составе молодежной сборной России дважды становился серебряным призером чемпионата мира (2015, 2016).

Лучшим бомбардиром среди всех новичков лиги стал первый номер драфта 2016 года 19-летний американец Остон Мэттьюс из «Торонто». В 82 матчах форвард набрал 69 (40+29) очков, став также лучшим снайпером среди новичков и вторым во всей лиге. Следом за американцем в списке бомбардиров-новичков расположился 18-летний финский нападающий Патрик Лайне из «Виннипега», на счету которого 64 (36+28) очка, и канадские форварды «Торонто» — 20-летний Вильям Нюландер (61 (22+39) очко) и 19-летний Митчелл Марнер (61 (19+42) очко).

Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Каролине»

Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Каролине»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Каролина» победила «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров - пятый

Россиянка Павлюченкова стала победительницей турнира WTA в Монтеррее

Уэстбрук установил рекорд НБА по числу трипл-даблов в одном сезоне