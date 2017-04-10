Зайцев и Проворов вошли в топ-5 защитников-бомбардиров среди новичков сезона НХЛ

25-летний защитник «Торонто» Зайцев занял третье место, набрав в 82 матчах 36 очков (4 шайбы + 32 передачи), 20-летний Проворов, выступающий за «Филадельфию», заработал 30 (6+24) очков в 82 встречах и стал четвертым в списке. Первым в списке стал 19-летний американец Зак Веренски из «Коламбуса», на счету которого 47 (11+36) очков, вторым — его соотечественник 23-летний Брэди Шей из «Нью-Йорк Рейнджерс», в активе которого 39 (5+34) очков.

Зайцев не проходил процедуру драфта НХЛ, до переезда в Северную Америку он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Сибирь» (2009−13) и ЦСКА (2013−16). В составе сборной России выигрывал золотые медали молодежного (2011), серебряные юниорского (2009) и бронзовые взрослого (2016) чемпионатов мира. Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте 2016 года под общим седьмым номером. Карьеру начинал в младших североамериканских лигах, в составе молодежной сборной России дважды становился серебряным призером чемпионата мира (2015, 2016).