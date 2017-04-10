«Сент-Луис» победил «Колорадо» в НХЛ, Тарасенко обновил свой рекорд результативности

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу «Блюз». В составе победителей шайбы забросили Зак Сэнфорд (20-я минута), экс-форвард «Авангарда» Владимир Соботка (44) и российский нападающий Владимир Тарасенко (45), которому ассистировал его соотечественник Иван Барбашев. У «Эвеланш» отличились Франсуа Бошмен (25) и Микко Рантанен (36).

Тарасенко был признан третьей звездой матча. Россиянин в нынешнем регулярном сезоне установил личный рекорд результативности в НХЛ — 75 очков (39 шайб и 36 передач).

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«Ванкувер» на выезде уступил «Эдмонтону» — 2:5. В составе гостей обе шайбы забросили россияне — Николай Голдобин и Никита Трямкин. «Филадельфия» дома по буллитам проиграла «Каролине» — 3:4. Защитник хозяев Иван Проворов отметился результативной передачей.

«Тампа Бэй» на своем льду победила «Баффало» — 4:2. Российские форварды хозяев Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились результативными передачами. Их одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков и стал второй звездой игры.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-buf-2-tbl-4/t-277753022/c-51285103?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» — 4:2,

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:1,

«Торонто» — «Коламбус» — 2:3,

«Вашингтон» — «Флорида» — 0:2,

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:2,

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (после овертайма).