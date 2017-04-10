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10 апреля 2017, 8:10 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Сент-Луис» победил «Колорадо» в НХЛ, Тарасенко обновил свой рекорд результативности

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в заключительный игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Сент-<span class=error>Луис</span> Блюз одержал победу над Колорадо Эвеланш в заключительный игровой день регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу «Блюз». В составе победителей шайбы забросили Зак Сэнфорд (20-я минута), экс-форвард «Авангарда» Владимир Соботка (44) и российский нападающий Владимир Тарасенко (45), которому ассистировал его соотечественник Иван Барбашев. У «Эвеланш» отличились Франсуа Бошмен (25) и Микко Рантанен (36).

Тарасенко был признан третьей звездой матча. Россиянин в нынешнем регулярном сезоне установил личный рекорд результативности в НХЛ — 75 очков (39 шайб и 36 передач).

«Ванкувер» на выезде уступил «Эдмонтону» — 2:5. В составе гостей обе шайбы забросили россияне — Николай Голдобин и Никита Трямкин. «Филадельфия» дома по буллитам проиграла «Каролине» — 3:4. Защитник хозяев Иван Проворов отметился результативной передачей.

«Тампа Бэй» на своем льду победила «Баффало» — 4:2. Российские форварды хозяев Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились результативными передачами. Их одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков и стал второй звездой игры.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» — 4:2,

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:1,

«Торонто» — «Коламбус» — 2:3,

«Вашингтон» — «Флорида» — 0:2,

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:2,

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (после овертайма).
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