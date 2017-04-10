«Сент-Луис» победил «Колорадо» в НХЛ, Тарасенко обновил свой рекорд результативности
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в заключительный игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в
Тарасенко был признан третьей звездой матча. Россиянин в нынешнем регулярном сезоне установил личный рекорд результативности в НХЛ — 75 очков (39 шайб и 36 передач).
«Ванкувер» на выезде уступил «Эдмонтону» — 2:5. В составе гостей обе шайбы забросили россияне — Николай Голдобин и Никита Трямкин. «Филадельфия» дома по буллитам проиграла «Каролине» — 3:4. Защитник хозяев Иван Проворов отметился результативной передачей.
«Тампа Бэй» на своем льду победила «Баффало» — 4:2. Российские форварды хозяев Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились результативными передачами. Их одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков и стал второй звездой игры.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» — 4:2,
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:1,
«Торонто» — «Коламбус» — 2:3,
«Вашингтон» — «Флорида» — 0:2,
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:2,
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (после овертайма).
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