Капитан «Питтсбурга» Кросби во второй раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

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В воскресенье в НХЛ завершился регулярный чемпионат, победителем которого второй год подряд стал «Вашингтон».

Кросби забросил 44 шайбы в 75 матчах, на четыре шайбы опередив проводящего первый сезон в НХЛ Остона Мэттьюса («Торонто») и россиянина Никиту Кучерова («Тампа Бэй»).

Ранее Кросби выигрывал «Морис Ришар Трофи» в 2010 году. Тогда капитан сборной Канады разделил приз со Стивеном Стэмкосом из «Тампы» (оба забили по 51 голу).