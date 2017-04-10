Капитан «Питтсбурга» Кросби во второй раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во второй раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
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В воскресенье в НХЛ завершился регулярный чемпионат, победителем которого второй год подряд стал «Вашингтон».
Кросби забросил 44 шайбы в 75 матчах, на четыре шайбы опередив проводящего первый сезон в НХЛ Остона Мэттьюса («Торонто») и россиянина Никиту Кучерова («Тампа Бэй»).
Ранее Кросби выигрывал «Морис Ришар Трофи» в 2010 году. Тогда капитан сборной Канады разделил приз со Стивеном Стэмкосом из «Тампы» (оба забили по 51 голу).
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