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10 апреля 2017, 8:04 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Капитан «Питтсбурга» Кросби во второй раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во второй раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> во второй раз в карьере стал обладателем <span class=error>Морис</span> <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Трофи</span> — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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В воскресенье в НХЛ завершился регулярный чемпионат, победителем которого второй год подряд стал «Вашингтон».

Кросби забросил 44 шайбы в 75 матчах, на четыре шайбы опередив проводящего первый сезон в НХЛ Остона Мэттьюса («Торонто») и россиянина Никиту Кучерова («Тампа Бэй»).

Ранее Кросби выигрывал «Морис Ришар Трофи» в 2010 году. Тогда капитан сборной Канады разделил приз со Стивеном Стэмкосом из «Тампы» (оба забили по 51 голу).

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