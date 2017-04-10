Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров — пятый
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи» — приза, вручаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Регулярный чемпионат сезона-2016/17 завершился в ночь на понедельник. 20-летний Макдэвид по его итогам набрал 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82 матчах, что помогло его команде выйти в
Лучшим в списке среди россиян стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, который с 85 (40+45) очками в 74 матчах расположился на пятой строчке.
Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2015 года под общим первым номером. В прошлом сезоне
Макдэвид стал вторым в истории хоккеистом «Эдмонтона», выигравшим «Арт Росс Трофи». Ранее этого семь раз (1981−87) добивался знаменитый Уэйн Гретцки. Всего на счету прославленного канадского форварда 10 титулов лучшего бомбардира, что является рекордом. Среди российских игроков трофей выигрывали Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012).
«Арт Росс Трофи» вручается с сезона-1947/48.
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