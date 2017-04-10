Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров - пятый

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Регулярный чемпионат сезона-2016/17 завершился в ночь на понедельник. 20-летний Макдэвид по его итогам набрал 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82 матчах, что помогло его команде выйти в плей-офф впервые с 2006 года. Второе-третье места разделили канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга», набравший 89 (44+45) очков в 75 матчах, и прошлогодний обладатель трофея американец Патрик Кейн из «Чикаго», на счету которого 89 (34+55) очков в 82 матчах.

Лучшим в списке среди россиян стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, который с 85 (40+45) очками в 74 матчах расположился на пятой строчке.

Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2015 года под общим первым номером. В прошлом сезоне из-за травмы он провел только 45 матчей, в которых набрал 48 (16+32) очков. Хоккеист становился чемпионом мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.

Макдэвид стал вторым в истории хоккеистом «Эдмонтона», выигравшим «Арт Росс Трофи». Ранее этого семь раз (1981−87) добивался знаменитый Уэйн Гретцки. Всего на счету прославленного канадского форварда 10 титулов лучшего бомбардира, что является рекордом. Среди российских игроков трофей выигрывали Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012).

«Арт Росс Трофи» вручается с сезона-1947/48.