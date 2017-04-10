Голы Голдобина и Трямкина не спасли «Ванкувер» от проигрыша «Эдмонтону»
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» дома обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2 в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе проигравших шайбы забросили россияне Николай Голдобин и Никита Трямкин. В составе победителей
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи, продлив свою результативную серию до 14 матчей. Он стал первым игроком «Эдмонтона», сумевшим добиться такого показателя с сезона-1987/88, когда Марка Месье 14 игр подряд набирал очки, Уэйн Гретцки — 15. 20-летний канадец стал восьмым в списке самых молодых игроков НХЛ, кто сумел достичь отметки в 100 очков за сезон.
Всего в 82 матчах регулярного чемпионата Макдэвид набрал 100 (30+70) очков и выиграл гонку бомбардиров.
|10.04.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|5:2
|Ванкувер Кэнакс
|(1:0, 2:1, 2:1)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Уилли Дежарден
Вратари
|Лоран Броссуа
|Ричард Бахман
|1-й период
|10:32
|Эрик Грайба
|Бен Хаттон
|10:32
|Никита Трямкин
|17:09
|Александр Эдлер
|17:19
|18:46
|Джордан Эберле (Л. Драйзайтль, О. Клефбом)
|2-й период
|Николай Голдобин (Д. Седин, Х. Седин)
|22:00
|24:10
|Джордан Эберле
|29:00
|Мэттью Беннинг
|Кристофер Танев
|31:34
|34:46
|Дрейк Каджула (К. Макдэвид)
|Бен Хаттон
|35:25
|3-й период
|40:31
|Джордан Эберле (Р. Ньюджент-Хопкинс, М. Лучич)
|41:50
|Леон Драйзайтль (К. Макдэвид)
|Никита Трямкин (Бо Хорват)
|42:35
|Бен Хаттон
|49:29
Статистика
|7
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Эберле (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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