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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29371131/
10 апреля 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Голы Голдобина и Трямкина не спасли «Ванкувер» от проигрыша «Эдмонтону»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» дома обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2 в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравших шайбы забросили россияне Николай Голдобин и Никита Трямкин. В составе победителей хет-трик оформил Джордан Эберле. «Ванкувер» потерпел восьмое поражение подряд.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи, продлив свою результативную серию до 14 матчей. Он стал первым игроком «Эдмонтона», сумевшим добиться такого показателя с сезона-1987/88, когда Марка Месье 14 игр подряд набирал очки, Уэйн Гретцки — 15. 20-летний канадец стал восьмым в списке самых молодых игроков НХЛ, кто сумел достичь отметки в 100 очков за сезон.

Всего в 82 матчах регулярного чемпионата Макдэвид набрал 100 (30+70) очков и выиграл гонку бомбардиров.

10.04.2017 04:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 5:2 Ванкувер Кэнакс
(1:0, 2:1, 2:1)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Уилли Дежарден
Вратари
Лоран Броссуа Ричард Бахман
1-й период
10:32 Эрик Грайба
Бен Хаттон 10:32
Никита Трямкин 17:09
Александр Эдлер 17:19
18:46 Джордан Эберле (Л. Драйзайтль, О. Клефбом)
2-й период
Николай Голдобин (Д. Седин, Х. Седин) 22:00
24:10 Джордан Эберле
29:00 Мэттью Беннинг
Кристофер Танев 31:34
34:46 Дрейк Каджула (К. Макдэвид)
Бен Хаттон 35:25
3-й период
40:31 Джордан Эберле (Р. Ньюджент-Хопкинс, М. Лучич)
41:50 Леон Драйзайтль (К. Макдэвид)
Никита Трямкин (Бо Хорват) 42:35
Бен Хаттон 49:29
Статистика
7 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Эберле (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
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Эдмонтон Ойлерз
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