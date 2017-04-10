Голы Голдобина и Трямкина не спасли «Ванкувер» от проигрыша «Эдмонтону»

В составе проигравших шайбы забросили россияне Николай Голдобин и Никита Трямкин. В составе победителей хет-трик оформил Джордан Эберле. «Ванкувер» потерпел восьмое поражение подряд.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи, продлив свою результативную серию до 14 матчей. Он стал первым игроком «Эдмонтона», сумевшим добиться такого показателя с сезона-1987/88, когда Марка Месье 14 игр подряд набирал очки, Уэйн Гретцки — 15. 20-летний канадец стал восьмым в списке самых молодых игроков НХЛ, кто сумел достичь отметки в 100 очков за сезон.

Всего в 82 матчах регулярного чемпионата Макдэвид набрал 100 (30+70) очков и выиграл гонку бомбардиров.