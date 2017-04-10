Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29371059/
10 апреля 2017, 8:21 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Анахайм» победил на своем льду «Лос-Анджелес» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), после окончания этой встречи стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Матчи <nobr>плей-офф</nobr> стартуют 12 апреля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матчи первого раунда плей-офф стартуют 12 апреля.

Западная конференция

«Чикаго» — «Нэшвилл».

«Миннесота» — «Сент-Луис».

«Анахайм» — «Калгари».

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе».

Восточная конференция

«Вашингтон» — «Торонто».

«Монреаль» — «Рейнджерс».

«Питтсбург» — «Коламбус».

«Оттава» — «Бостон».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Зайцев и Проворов вошли в топ-5 защитников-бомбардиров среди новичков сезона НХЛ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россияне Никита Зайцев и Иван Проворов вошли в пятерку лучших защитников-бомбардиров среди новичков по итогам завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров - пятый

Россиянка Павлюченкова стала победительницей турнира WTA в Монтеррее

Уэстбрук установил рекорд НБА по числу трипл-даблов в одном сезоне