Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Анахайм» победил на своем льду «Лос-Анджелес» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), после окончания этой встречи стали известны все восемь пар первого раунда
плей-офф Кубка Стэнли.
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Матчи первого раунда
Западная конференция
«Чикаго» — «Нэшвилл».
«Миннесота» — «Сент-Луис».
«Анахайм» — «Калгари».
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе».
Восточная конференция
«Вашингтон» — «Торонто».
«Монреаль» — «Рейнджерс».
«Питтсбург» — «Коламбус».
«Оттава» — «Бостон».
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