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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29370942/
10 апреля 2017, 8:25 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Каролине»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Каролина» победила «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. В 82 матчах завершающегося сезона 20-летний россиянин набрал 30 (6+24) очков. «Каролина» и «Филадельфия» не попали в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

В другой встрече «Рейнджерс» победил на своем льду «Питтсбург» со счетом 3:2. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал. В плей-офф «Рейнджерс» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» — с «Коламбусом».

В еще одном матче «Флорида» победила в гостях «Вашингтон» со счетом 2:0. Российские легионеры «Вашингтона» Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Столичный клуб в плей-офф впервые сыграет с «Торонто», «Флорида» выбыла из дальнейшей борьбы.

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