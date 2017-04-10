Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Каролине»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. В 82 матчах завершающегося сезона 20-летний россиянин набрал 30 (6+24) очков. «Каролина» и «Филадельфия» не попали в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

В другой встрече «Рейнджерс» победил на своем льду «Питтсбург» со счетом 3:2. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал. В плей-офф «Рейнджерс» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» — с «Коламбусом».