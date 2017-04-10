Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Каролине»
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Каролина» победила «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. В 82 матчах завершающегося сезона 20-летний россиянин набрал 30 (6+24) очков. «Каролина» и «Филадельфия» не попали в
В другой встрече «Рейнджерс» победил на своем льду «Питтсбург» со счетом 3:2. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал. В
В еще одном матче «Флорида» победила в гостях «Вашингтон» со счетом 2:0. Российские легионеры «Вашингтона» Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Столичный клуб в
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