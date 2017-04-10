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10 апреля 2017, 8:38 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин первым в НХЛ стал лучшим снайпером клуба 12-й сезон подряд

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 33 шайбы по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и разделил первое место по этому показателю в команде с Ти Джеем Оши. Он стал первым в истории лиги игроком, который становился лучшим снайпером клуба 12 сезонов кряду.

По итогам регулярного чемпионата в активе россиянина 33 шайбы. Увеличить
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Капитан столичного клуба опередил Горди Хоу («Детройт») и Рика Нэша («Коламбус"/"Рейнджерс»). Они становились лучшими бомбардирами своих команд 11 сезонов подряд.

Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06. Всего он провел в лиге 921 матч, в которых набрал 1035 очков (558+477).

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