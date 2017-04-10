Передачи Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» победить «Баффало»

Нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников сделали по результативной передаче. В текущем сезоне Кучеров провел 74 матча, в которых забросил 40 шайб и сделал 45 передач. На счету Наместникова 28 очков (10+18) в 74 матчах.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28.

Ранее Василевский и Кучеров получили приглашения в сборную России для участия в чемпионате мира 2017 года. «Тампа» и «Баффало» по итогам регулярного чемпионата не попали в плей-офф.

В другом матче дня «Детройт» дома победил «Нью-Джерси» со счетом 4:1. В составе победителей заброшенной шайбой отметился Хенрик Зеттерберг (31), для которого этот матч стал 1000-м в НХЛ. Также две шайбы забросил Райли Шихэн, они стали для него первыми в сезоне. За предыдущие 79 матчей он отличился 12 голевыми передачами. Встреча стала последней для «Детройта» на «Джо Луис Арене», которая была домашней ареной команды с 1979 года. Со следующего сезона «Ред Уингз» переедут на Little Caesars Arena. «Нью-Джерси» потерпел девятое поражение в последних десяти матчах. Обе команды по итогам регулярного чемпионата не попали в плей-офф.

В еще одной встрече дня «Айлендерс» на своей площадке одержали победу над «Оттавой Сенаторз» со счетом 4:2 и таким образом закончили сезон победной серией из шести матчей. Три очка (гол и две передачи) в составе победителей набрал Брок Нельсон. «Айлендерс» не смогли выйти в плей- офф, «Оттава» примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли.