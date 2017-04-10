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10 апреля 2017, 0:14 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Линди Рафф покинет пост главного тренера «Даллас Старз»

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил, что контракт с главным тренером Линди Раффом, рассчитанный до конца текущего сезона, не будет продлен, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

«Даллас» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции. Набрав 79 очков в 82 матчах, «звезды» показали худший результат в истории клуба с сезона-1995/96.

Рафф возглавлял «Даллас» с сезона-2013/14. За это время «Старз» дважды выходили в плей-офф, добравшись до второго раунда в сезоне-2015/16.

Даллас Старз
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