Линди Рафф покинет пост главного тренера «Даллас Старз»
МОСКВА, 9 апр —
Р-Спорт. Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил, что контракт с главным тренером Линди Раффом, рассчитанный до конца текущего сезона, не будет продлен, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
«Даллас» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции. Набрав 79 очков в 82 матчах, «звезды» показали худший результат в истории клуба с сезона-1995/96.
Рафф возглавлял «Даллас» с сезона-2013/14. За это время «Старз» дважды выходили в
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