«Торонто» вызвал из АХЛ вратаря Спаркса после травмы Андерсена
«Торонто Мэйпл Лифс» в экстренном порядке вызвал из АХЛ вратаря Гаррета Спаркса, сообщает
пресс-служба клуба.
Основной голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен получил травму в предпоследнем матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз».
Спаркс в текущем сезоне за «Марлис» одержал 20 побед в 29 матчах с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,07.
«Торонто» вышел в
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