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9 апреля 2017, 17:51 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Торонто» вызвал из АХЛ вратаря Спаркса после травмы Андерсена

«Торонто Мэйпл Лифс» в экстренном порядке вызвал из АХЛ вратаря Гаррета Спаркса, сообщает пресс-служба клуба.

Основной голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен получил травму в предпоследнем матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз».

Спаркс в текущем сезоне за «Марлис» одержал 20 побед в 29 матчах с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,07.
«Торонто» вышел в плей-офф и в первом раунде сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» или «Оттавой Сенаторз».

Торонто Мэйпл Ливз
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