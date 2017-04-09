«Торонто» вызвал из АХЛ вратаря Спаркса после травмы Андерсена

Основной голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен получил травму в предпоследнем матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз».



Спаркс в текущем сезоне за «Марлис» одержал 20 побед в 29 матчах с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,07.

«Торонто» вышел в плей-офф и в первом раунде сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» или «Оттавой Сенаторз».