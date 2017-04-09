Том Ренни: Канада способна защитить титул олимпийского чемпиона и без энхаэловцев

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ПЛАН Б? НИКОМУ НЕ СКАЖУ, В ЧЕМ ОН ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

— Решение НХЛ вас шокировало, или вы все же были к нему готовы?

— Не шокировало. Если ты работаешь в хоккее, то должен быть знаком со всеми нюансами. И даже в таких обстоятельствах ничего шокировать тебя не должно. Если ты в шоке — значит, плохо подготовился. Или недостаточно компетентен для своей работы. Конечно, мы разочарованы таким решением НХЛ. Но в любом случае будем готовы к Олимпиаде.

— Вы говорили о том, что отныне переходите к реализации плана Б. В чем этот план заключается?

— Этого я вам не скажу. И не только вам — вообще никому. Мы предполагали в том числе и такое развитие событий, и у нас изначально было понимание того, как мы будем формировать команду, если придется этот самый план Б задействовать. Но я не готов раскрывать детали.

— Билл Дэйли сказал мне, что пока не решено, смогут ли участвовать в Олимпиаде игроки АХЛ. Вы рассчитываете на пополнение оттуда?

— Мы ждем их решения. То есть мы до сих пор не знаем, на кого реально сможем рассчитывать, какой будет линия поведения НХЛ и ее клубов, и как раз поэтому рассуждать сейчас о плане Б совершенно бессмысленно. Мы просто учтем все возможные варианты. И будем готовы к любому из вероятных сценариев развития событий.

— Если им запретят — сделаете ставку на играющих в Европе канадцев?

— По большому счету, это тот же самый вопрос, только звучит по-другому. Мы в любом случае соберем максимально эффективную и сильную команду из имеющихся в распоряжении кадров, чтобы бороться за золото Олимпиады. Это наша цель.

— Будете ли вы привлекать игроков из Канадской хоккейной лиги (молодежные лиги Онтарио, Квебека и западного побережья. — Прим. «СЭ») и студентов из NCAA?

— Об этом еще рано говорить. Как только будет ясность по всем параметрам — тогда уже мы задействуем разработанные сценарии.

— Ряд игроков НХЛ считает, что решение лиги все еще может быть изменено. Как вы думаете, это возможно?

— Возможно все. Сейчас мы ведем работу в соответствии с тем решением, что было принято, но у нас все равно остается первоначальный план. И если вдруг что-то изменится — это никак нам не помешает.

В ЛИЛЛЕХАМЕРЕ УРОВЕНЬ ТУРНИРА БЫЛ ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ

— Рене Фазель считает, что даже без энхаэловцев команды покажут на олимпийском хоккейном турнире высокий уровень хоккея с высоким же уровнем соревновательности.

— Подозреваю, что так оно и будет. Конечно, все хотят видеть, как лучшие соревнуются с лучшими. Но если мы вспомним 1994 год, когда НХЛ тоже не была представлена на Олимпиаде, то в Лиллехаммере уровень турнира и конкуренция были очень высокими. Почему в этот раз должно быть иначе?

— Но все-таки тогда за сборную Канады выступали энхаэловцы, пусть их было и немного, и в Альбервиле они были — аж 10 человек, да еще и Эрик Линдрос приехал. А сейчас не приедет никто.

— Линдрос тогда в НХЛ как раз еще не играл. И Пол Кария в 1994-м тоже еще не играл в НХЛ, он приехал из NCAA, но при этом показал, насколько он хорош. Ресурсы у нас есть. И мы постараемся ими правильно воспользоваться.

— Способна ли сборная Канады без энхаэловцев защитить титул олимпийского чемпиона?

— Это очень сложная задача, но мне скажется, что мы на это способны. При этом нельзя забывать о том, что другие сборные будут очень сильны. И уж кто-кто, а сборная Канады знает об этом не понаслышке. С энхаэловцами или без нам в любом случае придется показать все, на что мы способны, просто потому что мировой хоккей очень вырос и подравнялся.

— Многие считают, что решение НХЛ сделало сборную России главным фаворитом.

— У меня нет на этот счет мнения. На дворе апрель 2017 года, до Олимпиады еще 10 месяцев, до сих пор нет окончательной ясности, кто же будет играть в Пхенчхане, так что преждевременно да и неправильно рассуждать сейчас о том, кто будет фаворитом. И кто бы им в итоге ни был, мы сделаем все, чтобы ему соответствовать.

— Когда вы планируете назначить главного тренера и генерального менеджера олимпийской сборной?

— Когда будем в точности знать, на что можем рассчитывать. Пока в этом нет ясности. Конечно, у нас есть определенные кандидатуры, но мы не собираемся спешить, не зная всех обстоятельств.

— Шон Бурк в этом сезоне исполнял роль генерального менеджера сборных Канады на Кубке Шпенглера и Кубке Германии.

— Да, и он отправится на чемпионат мира, причем будет исполнять похожую роль, занимаясь именно подбором кадров. Мы назначили его потому, что посчитали, что он хорошо подходит для этой работы. Плюс на него возлагалась задача просмотреть игроков, выступающих в Европе, которые могут пригодиться нам на Олимпиаде. Также в этом процессе участвовал Дэйв Кинг. Да и другие тренеры, работающие в Европе, снабжают нас информацией.

— Каковы ваши планы на чемпионат мира? Будете ли вы привлекать на этот турнир игроков из Европы, из NCAA, чтобы проверить их перед Олимпиадой?

— У нас всегда только одно намерение: выиграть любой турнир, в котором мы участвуем. И для выполнения этой задачи мы будем привлекать лучших игроков из тех, что есть в распоряжении. Состав будет подбираться так, чтобы достичь нашей цели.