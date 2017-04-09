Денис Гурьянов: Я в каждом матче стараюсь блокировать броски

В последней игре сезона «Даллас» — «Колорадо» состоялся энхаэловский дебют Дениса Гурьянова. Возможно, это был аванс для двадцатилетнего нападающего, который забил 10 голов и отдал 15 передач в 54 матчах за «Техас Старз» из Остина. По очкам он лидирует среди новичков клуба.

«Даллас» сделал все, чтобы Гурьянов запомнил свою первую игру в НХЛ. Он первым выкатился на лед на разминке перед матчем, а также появился в стартовом составе. Было бы здорово, если б Денису еще доверили исполнить буллит, но до этого дело не дошло,

Тренер поставил в одно звено Сегина, Бенна и Спеццу, а у тройки Гурьянова игровое задание оказалось поскромнее. В принципе дебют получился, хотя звено Дениса позволило Ландескогу сравнять счет. Вины российского игрока в этом не было. В целом нужно отметить хорошую физическую форму, отличное катание — и то, как Гурьянов самоотверженно блокировал броски.

Матч получился увлекательным. Сначала «Даллас» вышел вперед 2:0, но в третьем периоде уже «Колорадо» повело 3:2. За шесть минут до конца третьего периода Сегин сравнял счет. А за минуту до конца овертайма защитник «звезд» Клингберг своим коронным броском отправил шайбу в ворота. Все подумали, что игра закончилась. Но тренер «лавин» использовал право на просмотр. Терять ему в самом деле было нечего — последний челлендж в сезоне. Там судьи усмотрели офсайд у Сегина, и игроков «Колорадо» пришлось возвращать из раздевалки. Еще немного, и некоторых пришлось бы вытаскивать прямо из душа. Овертайм доиграли без голов, и все решил буллит Сегина.

После матча ваш корреспондент поговорил с Денисом Гурьяновым.

— Мне очень понравилось в НХЛ, — делился впечатлениями форвард, которого мы запомнили по последнему молодежному чемпионату мира. — Хорошая быстрая игра. Отличная атмосфера на арене. Все бились, и отлично, что мы победили. Спасибо «Далласу» за доверие.

— Как получилось, что вы первым вышли на раскатку?

— В команде сказали: «Иди давай», — улыбнулся Денис.

— Вы нормально вписались в АХЛ. Но конкуренция в «Далласе» гораздо выше. Как оцените свои шансы?

— Будем стараться, увидим. Сейчас сезон в НХЛ окончен, и я возвращаюсь в «Техас Старз» — доигрывать матчи. Надо себя проявить, помочь команде. А потом летом надо серьезно готовиться, чтобы попасть в НХЛ.

— Вы блокировали три броска. Больше в составе двух команд не сделал никто.

— Я так играю. Хочу сделать все, чтобы команда победила. Чтобы шайба до ворот не доходила.

Даллас — Колорадо — 4:3 бул. (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Шор, Бенн, Сегин, Сегин (п.бул.) — Рантанен, Ландеског, Маккиннон.

Д: Гурьянов (0+0; -1, 0, 0, 13.06).