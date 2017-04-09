Игроки клуба НХЛ «Тампа» Василевский и Кучеров получили приглашения в сборную России
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и его партнер по команде нападающий Никита Кучеров получили приглашения в сборную России. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России.
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В сборную также приглашены два игрока «Филадельфии» — защитник Иван Проворов и форвард Роман Любимов.
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