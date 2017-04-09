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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29365802/
9 апреля 2017, 12:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Мэттьюс, Ли и Раймер — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.

Третьей звездой стал голкипер «Флорида Пантерз» Джеймс Раймер, сыгравший на ноль в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:0) при 30 отражённых бросках.

Второй звездой назван форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли, офрмивший дубль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).

Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:3).
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