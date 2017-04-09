«Вашингтон» — 2-я команда в истории НХЛ с 55 победами в двух сезонах подряд
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:1).
Она стала для столичной команды 55-й в текущем сезоне.
«Кэпиталз» стали вторым клубом в истории лиги, выигрывавшим 55 или более матчей в двух сезонах подряд. Ранее это удавалось только «Монреаль Канадиенс», причём трижды подряд (сезоны-1975/76, 1976/77 и 1977/78). Во всех этих сезонах «Канадиенс» в итоге выигрывали Кубок Стэнли.
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