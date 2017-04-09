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9 апреля 2017, 12:04 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кулёмин улучшил свой прошлогодний показатель по набранным очкам за сезон

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин вернулся в строй после травмы и поучаствовал в победе над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский хоккеист сделал голевую передачу на Адама Пелека и тем самым набрал своё 23-е (12+11) очко в 72 матчах сезона. Это позволило ему улучшить прошлогодний показатель, когда он набрал 22 (9+13) очка в 81 матче.

Нью-Йорк Айлендерс
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