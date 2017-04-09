Все места в зоне плей-офф заняты! Кучеров доступен для сборной России
Панарин установил новый снайперский рекорд, Толчинский отметился передачей, а «Тампа» уступила кубковую путёвку «Торонто».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Тарасенко и Барбашев ждут «Миннесоту»
«Блюзмены», приехавшие на выезд в Роли, смогли продлить серию поражений «Каролины» до четырёх матчей и официально узнать своего соперника по первому раунду
Не остался в стороне и Владимир Тарасенко, который поучаствовал в голе Барбашева, а затем помог Александру Стину реализовать численный перевес. За счёт этой передачи Владимир повторил прошлогоднее личное достижение по набранным очкам (74), и в последней игре чемпионата с «Колорадо» наверняка установит новый персональный рекорд.
У «Каролины» также нашёлся свой российский герой — им стал Сергей Толчинский, который провёл свой первый матч в НХЛ в сезоне. 22-летний уроженец Москвы никак не может пробиться в основу не самых сильных «ураганов», хотя в тренировочном лагере Толчинский был заметен. На этот раз Сергей также обратил на себя внимание, отметившись голевой передачей в комбинации, которая привела к шайбе Юакима Нордстрёма.
Завершила матч серия буллитов, в которой решающую попытку исполнил всё тот же Тарасенко, мощно бросив под перекладину, не сближаясь с голкипером. «Ну что, всё получилось неплохо. Последние пару месяцев нам пришлось стараться изо всех сил, и сейчас очень приятно видеть, что наши усилия завершились успехом. Теперь можно сосредоточить свои взгляды на очень сильном сопернике», — отметил главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео. Напомним, что Йео руководит «музыкантами» лишь с начала февраля, а до этого команду возглавлял Кен Хичкок, под руководством которого «Блюз» балансировал на грани кубковой зоны.
Новый снайперский рекорд Панарина
«Чикаго» не сумел в гостях обыграть «Лос-Анджелес», но турнирного значения эта неудача «чёрных ястребов» уже не имела. Команда Джоэля Кенневилля досрочно выиграла Западную конференцию, и в первом раунде
«Торонто» — в
Главная интрига Восточной конференции не дожила до последнего дня регулярного чемпионата: «Тампа», отчаянно боровшаяся за попадание в кубковую зону, потеряла все шансы, даже несмотря на победу, одержанную днём ранее. Последняя путёвка в
Счёт в матч открыл тот, кому это было положено по штату — бывший кумир фанатов «Мэйпл Лифс» Фил Кессел, получивший свою долю обструкции от переполненных трибун. Однако успокоить толпу быстро удалось Джеймсу ван Римсдайку, который спустя 30 секунд восстановил равновесие.
В середине матча голы Кросби и Джейка Гюнцеля вновь позволили «Питтсбургу» лидировать, но «Торонто» отыгрался, а за 3 минуты до конца нанёс решающий укол. Нападающий Коннор Браун на пятачке подправил выстрел защитника Гардинера, забив победный гол, а затем Мэттьюс поразил пустые ворота и закрепил победу «кленовых». Для Мэттьюса эта шайба стала 40-й в сезоне, и новобранец «Торонто» стал третьим хоккеистом в сезоне после Кросби и Никиты Кучерова, кто достиг рубежа в 40 голов.
«Хорошая победа для нашей команды. Хорошая победа для нашего города. Я доволен своими парнями. Это хорошая возможность проявить себя. Но завтра у нас ещё один матч, который нужно выиграть», — сказал довольный наставник «Торонто» Майк Бэбкок.
Определились все 16 участников Кубка Стэнли
За день до окончания регулярного чемпионата НХЛ стали известны все 16 команд, которые сыграют в
Так, «Вашингтон», выигравший «Президент Трофи», сыграет либо с «Торонто» Никиты Зайцева, либо с «Бостоном» Антона Худобина — всё зависит от результата матча «кленовых листьев» с «Коламбусом». Сами «синие мундиры» уже давно знают своего соперника по первому раунду, и их противостояние с «Питтсбургом» должно стать самой интригующей парой Востока. «Монреаль» Александра Радулова будет играть с «Рейнджерс» Павла Бучневича, а «Оттава» также ждёт разрешения спора между «Торонто» и «Бостоном» — с
На Западе также неизвестны две пары, но если в Восточной конференции с верхней частью таблицы всё уже ясно, то на другом берегу идёт суровая борьба за лидерство. «Анахайм» и «Эдмонтон» ещё не определились с тем, кто же выиграет Тихоокеанский дивизион, и от этого зависит судьба «Битвы при Альберте»: если первенство возьмёт «Ойлерз», то именно «нефтяникам» играть со злейшими врагами из «Калгари». В противном случае Макдэвид и компания будут играть с «Сан-Хосе», а «утки» счастливо избегут визитов к соседям по Южной Калифорнии. Две оставшиеся пары уже известны: «Чикаго» начнёт
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter