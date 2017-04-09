Все места в зоне плей-офф заняты! Кучеров доступен для сборной России

Тарасенко и Барбашев ждут «Миннесоту»

«Блюзмены», приехавшие на выезд в Роли, смогли продлить серию поражений «Каролины» до четырёх матчей и официально узнать своего соперника по первому раунду плей-офф. Сюрпризов не случилось: «музыканты» заняли третье место в Центральном дивизионе и будут играть с «Миннесотой», которая свою «регулярку» завершила строчкой выше. Для «ураганов» последний домашний матч получился эмоциональным, поскольку эта игра была финальным появлением перед своими трибунами для трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Брайана Бикелла. Отличится голом бывшему форварду «Чикаго» так и не удалось, но на недостаток голов зрители пожаловаться не могли. Тон задал новичок «Блюз» Иван Барбашев, удачно сыгравший на добивании — для россиянина эта шайба стала пятой в сезоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Well that didn't take long... <a href="https://t.co/AcXKuFRunk">pic.twitter.com/AcXKuFRunk</a></p>— St. Louis Blues (@StLouisBlues) <a href="https://twitter.com/StLouisBlues/status/850848915465412608">8 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не остался в стороне и Владимир Тарасенко, который поучаствовал в голе Барбашева, а затем помог Александру Стину реализовать численный перевес. За счёт этой передачи Владимир повторил прошлогоднее личное достижение по набранным очкам (74), и в последней игре чемпионата с «Колорадо» наверняка установит новый персональный рекорд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">More of these and they'll do fine with grabbing the third seed in the Central. <a href="https://twitter.com/hashtag/STLvsCAR?src=hash">#STLvsCAR</a> <a href="https://t.co/WGYfrfPfwe">pic.twitter.com/WGYfrfPfwe</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/850868525010956288">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У «Каролины» также нашёлся свой российский герой — им стал Сергей Толчинский, который провёл свой первый матч в НХЛ в сезоне. 22-летний уроженец Москвы никак не может пробиться в основу не самых сильных «ураганов», хотя в тренировочном лагере Толчинский был заметен. На этот раз Сергей также обратил на себя внимание, отметившись голевой передачей в комбинации, которая привела к шайбе Юакима Нордстрёма.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">[HIGHLIGHT] <a href="https://twitter.com/Jo92No">@Jo92No</a> finishes a smooth tic-tac-toe play for the <a href="https://twitter.com/hashtag/Canes?src=hash">#Canes</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/Redvolution?src=hash">#Redvolution</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/STLvsCAR?src=hash">#STLvsCAR</a> <a href="https://t.co/Z7hhGaoyW4">pic.twitter.com/Z7hhGaoyW4</a></p>— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) <a href="https://twitter.com/NHLCanes/status/850872387226783744">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Завершила матч серия буллитов, в которой решающую попытку исполнил всё тот же Тарасенко, мощно бросив под перекладину, не сближаясь с голкипером. «Ну что, всё получилось неплохо. Последние пару месяцев нам пришлось стараться изо всех сил, и сейчас очень приятно видеть, что наши усилия завершились успехом. Теперь можно сосредоточить свои взгляды на очень сильном сопернике», — отметил главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео. Напомним, что Йео руководит «музыкантами» лишь с начала февраля, а до этого команду возглавлял Кен Хичкок, под руководством которого «Блюз» балансировал на грани кубковой зоны.



Новый снайперский рекорд Панарина

«Чикаго» не сумел в гостях обыграть «Лос-Анджелес», но турнирного значения эта неудача «чёрных ястребов» уже не имела. Команда Джоэля Кенневилля досрочно выиграла Западную конференцию, и в первом раунде плей-офф встретится с «Нэшвиллом», который замкнул кубковую восьмёрку. Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин не сумел повторить собственное достижение по количеству набранных очков (не хватило трёх баллов), но улучшил личный снайперский рекорд. Россиянин стал автором второго гола «Чикаго» в этом матче, который стал 31-й шайбой Панарина в регулярном чемпионате.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pass it on! <a href="https://twitter.com/hashtag/CHIvsLAK?src=hash">#CHIvsLAK</a> <a href="https://t.co/YX50HYEQkt">pic.twitter.com/YX50HYEQkt</a></p>— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) <a href="https://twitter.com/NHLBlackhawks/status/850869048560672773">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Торонто» — в плей-офф, «Тампа» — на выход

Главная интрига Восточной конференции не дожила до последнего дня регулярного чемпионата: «Тампа», отчаянно боровшаяся за попадание в кубковую зону, потеряла все шансы, даже несмотря на победу, одержанную днём ранее. Последняя путёвка в плей-офф досталась «Торонто», который в захватывающем домашнем матче смог обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли и во второй раз за 12 сезонов пробился в решающую стадию.



Счёт в матч открыл тот, кому это было положено по штату — бывший кумир фанатов «Мэйпл Лифс» Фил Кессел, получивший свою долю обструкции от переполненных трибун. Однако успокоить толпу быстро удалось Джеймсу ван Римсдайку, который спустя 30 секунд восстановил равновесие.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Crazy reception. Top notch pick. On the playoff hunt.<br><br>The <a href="https://twitter.com/MapleLeafs">@MapleLeafs</a> are buzzing. <a href="https://twitter.com/hashtag/PITvsTOR?src=hash">#PITvsTOR</a> <a href="https://t.co/1I8jlkYiFk">pic.twitter.com/1I8jlkYiFk</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/850857053140791296">8 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В середине матча голы Кросби и Джейка Гюнцеля вновь позволили «Питтсбургу» лидировать, но «Торонто» отыгрался, а за 3 минуты до конца нанёс решающий укол. Нападающий Коннор Браун на пятачке подправил выстрел защитника Гардинера, забив победный гол, а затем Мэттьюс поразил пустые ворота и закрепил победу «кленовых». Для Мэттьюса эта шайба стала 40-й в сезоне, и новобранец «Торонто» стал третьим хоккеистом в сезоне после Кросби и Никиты Кучерова, кто достиг рубежа в 40 голов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Game-winning Goal: <a href="https://twitter.com/Breeze2Greeze">@Breeze2Greeze</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/TMLtalk?src=hash">#TMLtalk</a> <a href="https://t.co/uI59e3vQPu">pic.twitter.com/uI59e3vQPu</a></p>— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) <a href="https://twitter.com/MapleLeafs/status/850890481785479169">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Хорошая победа для нашей команды. Хорошая победа для нашего города. Я доволен своими парнями. Это хорошая возможность проявить себя. Но завтра у нас ещё один матч, который нужно выиграть», — сказал довольный наставник «Торонто» Майк Бэбкок.

Определились все 16 участников Кубка Стэнли

За день до окончания регулярного чемпионата НХЛ стали известны все 16 команд, которые сыграют в плей-офф. Некоторые пары первого раунда уже известны, а кое-кому предстоит подождать заключительного игрового дня, чтобы точно узнать своего оппонента.



Так, «Вашингтон», выигравший «Президент Трофи», сыграет либо с «Торонто» Никиты Зайцева, либо с «Бостоном» Антона Худобина — всё зависит от результата матча «кленовых листьев» с «Коламбусом». Сами «синие мундиры» уже давно знают своего соперника по первому раунду, и их противостояние с «Питтсбургом» должно стать самой интригующей парой Востока. «Монреаль» Александра Радулова будет играть с «Рейнджерс» Павла Бучневича, а «Оттава» также ждёт разрешения спора между «Торонто» и «Бостоном» — с кем-то из них «сенаторам» предстоит начинать первый раунд.