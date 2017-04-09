Он стал первым игроком «Лифс» с 2002 года (после Матса Сундина), дотянувшимся до этой отметки.



Кроме того, он стал только четвёртым новичком в истории лиги, забивавшим 40 или более голов в сезоне в возрасте до 20 лет. До него это удавалось Дэйлу Хаверчаку (сезон-1981/82, 45 голов за «Виннипег Джетс»), Сильвену Тюржону (1983/84, 40 голов за «Хартфорд») и Марио Лемье (1984/85, 43 гола за «Питтсбург Пингвинз»).