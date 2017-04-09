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9 апреля 2017, 11:51 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Мэттьюс — 4-й новичок в истории НХЛ, забивший 40 голов в сезоне в возрасте до 20

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:3), поразив пустые ворота и установив окончательный счёт в матче.

Он стал первым игроком «Лифс» с 2002 года (после Матса Сундина), дотянувшимся до этой отметки.

Кроме того, он стал только четвёртым новичком в истории лиги, забивавшим 40 или более голов в сезоне в возрасте до 20 лет. До него это удавалось Дэйлу Хаверчаку (сезон-1981/82, 45 голов за «Виннипег Джетс»), Сильвену Тюржону (1983/84, 40 голов за «Хартфорд») и Марио Лемье (1984/85, 43 гола за «Питтсбург Пингвинз»).

Торонто Мэйпл Ливз
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