Невеликолепная пятерка и вратарь. Самые грязные звезды в истории НХЛ

Они были бесценны для партнеров по команде. И ненавистны для соперников. Они достигли больших высот в игре, но для достижения своих целей не стеснялись любых средств и приемов.

Брэд Маршан продолжает покорять новые высоты. Левый вингер «Бостона» провел лучший сезон в карьере, добавив к этому прекрасное выступление на Кубке мира в составе сборной Канады. Этот сезон он должен закончить в пятерке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Но вместо того, чтобы обсуждать его голевые свершения, мы вновь мусолим тему его некрасивых поступков. Маршан просто не может действовать по-другому. За семь сезонов в НХЛ Брэд получал дисквалификации и штрафы за удары локтями, подножки и другие пакости. В начале нынешнего сезона нападающий был дисквалифицирован за подножку защитнику «Детройта» Никласу Крунваллю. А недавно он ударил клюшкой в пах игрока обороны «Тампы» Джейка Дотчина.

Маршан — один из самых ярких примеров человека, которые наделен большим талантом, но играет на грани фола и зачастую переходит ее. Но и до него лига видела подобных хоккеистов. Так кто же сочетал в себе игровой талант со склонностью к грязным действиям ярче всех? Мы составили свою своеобразную дрим-тим. И в этот список не попали, к примеру, Ульф Самуэльссон или Брайан Марчмент. Мы говорим действительно о лучших хоккеистах, которые играли чересчур жестко, а не просто о грубиянах.

ВРАТАРЬ

Билли СМИТ (1950).

Команды: «Лос-Анджелес», «Айлендерс»

Кубки Стэнли: 4.

Как, не Рон Хекстолл? Вот именно. Хекстолл никогда не скрывал своих намерений. Он встречал соперника лицом к лицу и атаковал его. Нельзя назвать это обязательно грязной игрой, но отдельного упоминания он все же заслуживает. В этом плане больше выделяется голкипер Билли Смит, который защищал ворота династии «Айлендерс». Если бы вы рискнули проехать неподалеку от его владений, то должны были бы готовиться к худшему. Вспыльчивый Смит не преминул бы огреть вас клюшкой по самым уязвимым местам. Промотайте этот клип до отметки 2:30 и вы увидите, как Смит сначала пнул Линди Раффа в самое драгоценное место, а затем ткнул тому в глаз черенком клюшки той же смене.

Достойные упоминания: Рон Хекстолл, Рэй Эмери.

ЗАЩИТА

Крис ПРОНГЕР (1974).

Команды: «Хартфорд», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Анахайм», «Филадельфия»

Статистика: 698 (157+541) очков в 1167 матчах

Кубки Стэнли: 1.

Есть причина, почему Крис Пронгер трудится в департаменте безопасности игроков. Он не понаслышке знает о грязных приемчиках. За свою яркую карьеру, которая привела его в Зал хоккейной славы, он хорошо это уяснил. Пронгер стал самым настоящим экспертом в умении скрывать свои хамские поступки от глаз арбитров. Правда, выйти сухим из воды ему удавалось не всегда. Пронгер, обладатель «Харта» и «Норрис Трофи», за карьеру получил впечатляющие восемь дисквалификаций. Самую известную за то, что он наступил коньком на Райана Кеслера.

Эдди ШОР (1902).

Команды: «Бостон», «Нью-Йорк Американс»

Статистика: 284 (105+179) очков в 550 матчах

Кубки Стэнли: 2.

Шор практически регулярно появляется в двух списках историков НХЛ: как один из лучших защитников в истории лиги и как один из самых жестоких людей, которых видел этот вид спорта. Шор был безжалостен. Его самым страшным проступком, за который он получил 16-матчевую дисквалификацию в 1933 году, стала атака со спины нападающего «Торонто» Эйса Бэйли. В результате этого удара Бэйли получил перелом черепа и бился на льду в конвульсиях. Предание гласит, что той же ночью отец Бэйли обходил бары «Бостона» с оружием за пазухой в поисках Шора. Позже Эдди стал владельцем клуба, тренером и генеральным менеджером. И на этих постах он прослыл безжалостным руководителем, который терроризировал хоккеистов своего «Спрингфилда».

Достойные упоминания: Крис Челиос, Скотт Стивенс.

НАПАДАЮЩИЕ

Бобби КЛАРК (1949).

Команды: «Филадельфия»

Статистика: 1210 (358+852) очков в 1144 матчах

Кубки Стэнли: 2.

Кларк оставлял на льду всего себя без остатка. Великолепный мастер, трижды лучший игрок НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и предводитель «Разбойников с большой дороги» из Филадельфии. Кларк был звездой, которая донимала соперников своей клюшкой и за которую заступались партнеры по команде, переполненной тафгаями. Никто не хотел связываться с ним. Однако многие игроки «летчиков» тех лет отмечали, что видят эту ситуация несколько иначе. Они души не чаяли в своем капитане.

«Я могу с уверенностью сказать одно: меня всегда раздражает, когда люди говорят: «Мне не нравился Кларк. Он уходил от драки. Он заваривал всю кашу, а потом в дело вступали тафы «Флайерз», — вспоминал Билл Клемент. — Но вы должны понять следующее: Бобби Кларк никогда никого не просил драться за него, и Бобби Кларк бился бы до смерти, если бы никто из команды не заступился за него. Он никогда ни о чем не просил. Парни, которые впрягались за него, делали это в знак уважения».

Несмотря на все это, Кларк был грязнейшим игроком. Он даже специально спланировал ударить по ногам звезду советской сборной Валерия Харламова по ходу Суперсерии-1972, в результате чего Харламов получил перелом лодыжки.

Клод ЛЕМЬЕ (1965).

Команды: «Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо», «Финикс», «Даллас», «Сан-Хосе»

Статистика: 786 (379+407) очков в 1215 матчах

Кубки Стэнли: 4.

Лемье был Джастином Уильямсом своего поколения — человек, который выходит на первый план в решающих матчах. Особенно ярко это умение Клода проявилось в сезоне-1994/95, в котором он получил «Конн Смайт Трофи», а его «Нью-Джерси» выиграл Кубок Стэнли. В карьере Лемье хватало побед — аж четыре Кубка. Как хватало в его карьере и грязных приемов. Олицетворением этого стала, конечно, атака Криса Дрэйпера, когда Лемье впечатал нападающего «Детройта» в борт, в результате чего последний получил множественные переломы лица.

Этот прием в будущем вылился в одну из самых ожесточенных драк в истории НХЛ, когда «Колорадо» Лемье и «Детройт» Дрэйпера встретились на льду в следующем году.

Кен ЛИНСЕМАН (1959).

Команды: «Филадельфия», «Эдмонтон», «Бостон», «Торонто»

Статистика: 807 (256+551) очков в 860 матчах

Кубки Стэнли: 1.

Самое известное прозвище Маршана — «Носатый убийца». Наверное, его зовут так, потому что прозвище «Крыса» уже занято. Это прозвище своей карьерой заработал Кен Линсеман. Это был талантливый снайпер, который любил трепать языком, а также был склонен к тому, чтобы подловить соперника на грязный силовой прием. Звучит знакомо, не правда ли? Линсеман порой играл так опасно, что однажды, когда он еще выступал в юниорской лиге, он был обвинен в применении насилия за то, что ударил соперника в лоб коньком.

Достойные упоминания: Дэйл Хантер, Горди Хоу.